Tria a Bruxelles fino a fine negoziato

Tria : avrò altri incontri a Bruxelles finché non arriva accordo : Bruxelles, 13 dic., askanews, - Il ministro dell'economia Giovanni Tria avrà altri incontri a Bruxelles "fino a quando non arriveremo ad un accordo". Lo ha detto lo stesso ministro al termine di un colloquio con il con il commissario Dombrovskis.

Tria porta a Bruxelles la proposta sulla manovra. Moscovici : “La riduzione del deficit non basta” : Mentre all’Europa Building è in corso il Consiglio Europeo, cui partecipa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dall’altra parte di Rue de la Loi, a palazzo Berlaymont, la sede della Commissione nel Quartiere Europeo di Bruxelles, continuano le trattative per trovare un’intesa sulla manovra economica tale da consentire all’Italia l’avvio dell...

Conte più ottimista sull'intesa con la Ue. Tria a Bruxelles spiega la nuova manovra : Da Palazzo Chigi non filtrano commenti ufficiali alle parole di Moscovici. Confermati i capisaldi della manovra: Reddito di cittadinanza e Quota cento per le pensioni -

Manovra - Conte : «A Bruxelles non con il libro dei sogni ma con riforme». Tria : possibile evitare procedura Ue : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

La Camera licenzia la manovra che passa al Senato per le modifiche attese da Bruxelles. Tria : 'serve accordo politico' : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

Manovra - Tria in Commissione : "Con Bruxelles avanti dialogo sempre più costruttivo" : POLEMICA CON LE OPPOSIZIONI - Ma sull'informativa del Ministro dell'economia Giovanni Tria i nfuria subito la polemica con le opposizioni che hanno contestato il fatto che non fossero previste ...

Conte : siamo per accordo Ue. Tria in commissione Bilancio per riferire della trattativa con Bruxelles : Il ministro Tria sarà in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...

A Bruxelles incontro fra Tria e Dombrovskis : "C'è volontà di trovare una soluzione presto" : Il ministro dell'Economia ha incontrato il vicepresidente della Commissione europea, poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si legge in una nota del Mef, ci sono i negoziati in corso sulla legge di bilancio per il 2019

Manovra - si tratta sul deficit al 2%. Oggi Tria a Bruxelles - : Giornata cruciale per la legge di bilancio. Incontro tra il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio per discutere sulla riduzione del debito chiesta a più riprese dall'Ue. Il ministro dell'Economia atteso all'Eurogruppo

Manovra - per Giovanni Tria arriva una nuova umiliazione da Bruxelles : ... ovvero le assise dei ministri dell'Economia dei 19 Paesi aderenti all'euro. Ogni volta sono bastonate ... La prossima gli toccherà, verosimilmente, lunedì quando, come riporta I l Messaggero , è '...

Manovra - iniziato l'incontro Conte-Tria-Juncker a Bruxelles : l'Italia si gioca tutto - Conte : 'Non litighiamo we are friends' : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica italiana e i paletti ...

Manovra. Conte e Tria stasera a Bruxelles per convincere Juncker e Moscovici a dare tempo al governo : Conte: "Dirò che il governo italiano vuole garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria" Al confronto con Juncker, Conte sarà accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre per ...

Manovra - stasera Conte e Tria a cena a Bruxelles per convincere l'Ue - : Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia incontreranno i tre rappresentanti dell'Unione: Juncker, Moscovici e Dombrovskis. Lo scopo sarà rassicurarli sulla efficacia della legge di bilancio. Ma Bankitalia avverte: lo spread mette in ...

Manovra - stasera l'incontro Conte-Tria-Juncker a Bruxelles : l'Italia si gioca tutto : C'è grande attesa per l'incontro di questa sera a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica ...