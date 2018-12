Piano Neve per la stagione invernale 2017-2018 Consigli utili ai cittadini

Forte Nevicata a L'Aquila - Già Polemiche sul Piano Neve : L'Aquila - Una Forte Nevicata, inaspettata, si è verificata nella notte all'Aquila. La Neve ha imbiancato città e dintorni distribuendosi per almeno 3/4 cm su case e strade e sta ancora nevicando con una Forte intensità. In molti dalle prime luci dell'alba, vista la copiosa Nevicata, si chiedono se le scuole resteranno chiuse nella giornata odierna, ma dal comune ancora nessuna comunicazione nell'ora in cui ...

Ferrovie - Piano Neve : incontro tra la Regione Marche e Trenitalia-Rfi : Regione Marche, Rfi e Trenitalia si sono incontrati per concordare insieme le modalita’ di azione per fronteggiare l’emergenza in occasione delle nevicate nel territorio marchigiano. Lo scorso anno era stata l’azione congiunta tra Regione, Trenitalia, quale impresa ferroviaria che gestisce i servizi ferroviari regionali, e Rfi, gestore infrastruttura, a permettere la messa a punto di un piano di intervento per ridurre al ...

Prima neve di stagione sulle Madonie : Piano Battaglia si tinge di bianco : Prima neve di stagione sulle Madonie: la nota località di Piano Battaglia (PA) è imbiancata, le strade sono innevate. Le temperature sulle Madonie oggi sono crollate, questa mattina si sono registrati +3°C. L'articolo Prima neve di stagione sulle Madonie: Piano Battaglia si tinge di bianco sembra essere il primo su Meteo Web.

Piano Neve in provincia di Cuneo - chiesta la comunicazione più rapida di divieti e modifiche : Deroghe speciali per merci deperibili e maggiore tempestività nella comunicazione di modifiche e divieti alla viabilità in vista della stagione invernale. Questi i principali temi sui quali si è ...

Maltempo Torino - al via il Piano Neve : prevista spesa di 3.3 milioni - oltre 270 posti letto in più : Ammonta a 3,3 milioni di euro la spesa preventivata dalla Città di Torino per i servizi di viabilita’ invernale predisposti col nuovo ‘piano neve’ dall’Amiat e dagli uffici tecnici della Citta’. Operativo fino al 31 marzo, prevede l’intervento dell’Amiat sulla rete stradale per attivita’ di pronto intervento, stoccaggio sale, insalamento e sgombero neve. Gtt, l’azienda del trasporto pubblico ...