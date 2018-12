Peter Murphy dei Bauhaus cacciato da un suo concerto a Stoccolma

optimaitalia

(Di giovedì 13 dicembre 2018)I responsabili della sicurezza hanno dovuto neutralizzare e placaredei, voce della band, durante le battute finali di unche stava tenendo a. A dare la notizia è stata Janne Hallman, giornalista del magazine danese Gaffa che stava assistendo aldurante la serata del 12 dicembre. La band aveva iniziato a suonare in ritardo rispetto all'orario fissato per via di alcuni problemi tecnici.Durante l'esibizioneaveva preso a lamentarsi dello scarso servizio da parte dei tecnici per l'audio e le luci, specialmente per il feedback che arrivava al suo auricolare. Per intenderci: l'auricolare serve agli artisti per avere un monitoraggio degli strumenti e regolare, così, l'intonazione e i tempi di attacco. Infastidito e nervoso,dei, icone della dark-wave degli anni '80, ha lasciato il palco lasciando la band ...