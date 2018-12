Per il Senato americano dietro la morte di Jamal Khashoggi c' è il principe ereditario

Ddl Anticorruzione - via libera del Senato alla fiducia : arriva l’agente sotto coPertura : Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul ddl Anticorruzione e, nello specifico, al maxi-emendamento che sostituisce integralmente il testo. Ora il provvedimento passa alla Camera, dove dovrebbe essere approvato entro Natale. Ecco cosa prevede il ddl Anticorruzione, dall'arrivo dell'agente sotto copertura al Daspo per i corrotti.Continua a leggere

Nest - dalla Periferia al Senato : storia di una compagnia teatrale che rappresenta il nostro futuro : La compagnia Napoli Est Teatro vince il premio "Franco Cuomo International Award". Il risultato è frutto della coraggiosa ricerca performativa che coinvolge i giovani della periferia di San Giovanni a Teduccio di Napoli. Il premio, ricevuto in Senato, è stato dedicato al regista e drammaturgo scomparso Ennio Fantastichini.Continua a leggere

Manovra - oggi nuovo vertice. Attese al Senato le misure Per le imprese : Come sottolineato sul Sole 24 Ore di ieri, va trovata una sintesi tra le spinte di Conte al deficit al 2%, quelle del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad andare persino oltre, seppur di ...

Manovra - oggi nuovo vertice. Attese al Senato le misure Per le imprese : A Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio. Si aspettano il taglio del cuneo per le tariffe Inail e lo sblocco dei pagamenti della Pa. Mercoledì il premier Conte da Juncker. oggi vede i sindacati...

Domani la manovra al Senato Per le modifiche : Approvata ieri alla Camera, passa adesso all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dove sarà modificata nel tentativo, del governo, di evitare la procedura d'infrazione. 'Cambierà molto', ha detto il ...

La Camera licenzia la manovra che passa al Senato Per le modifiche attese da Bruxelles. Tria : 'serve accordo politico' : 146 i no, due gli astenuti. Ora il passaggio delicatissimo a Palazzo Madama per le modifiche che cercheranno di scongiurare la procedura di infrazione Ue - Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ...

La manovra suPera lo scoglio Camera - ma il Senato si prepara a riscriverla : STASERA IN AULA ALLA Camera 05 dicembre 2018 manovra: le novità dagli incentivi per l'auto elettrica alle assunzioni nella Pa Ma la partita decisiva, come ha detto anche il ministro dell'Economia ...

La manovra suPera lo scoglio Camera - ma il Senato si prepara a riscriverla : Le legge di bilancio esce dalla Camera con qualche novità e con i saldi per ora inalterati. Ma la manovra si prepara a cambiare al Senato alla luce delle trattative con Bruxelles. Nel mirino anche le misure bandiera del Governo giallo verde: il reddito di cittadinanza e «quota 100»....

Pensioni flessibili e quota 100 : primo ok dalla Camera - cresce l'attesa Per il Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 dicembre 2019 vedono arrivare il voto di fiducia alla legge di bilancio presso la Camera, mentre cresce l'attesa per la discussione in Senato. Il passaggio appare fondamentale perché si entrerà nei dettagli della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che degli altri provvedimenti inerenti il comparto. Nel frattempo dall'opposizione prosegue il pressing sulla maggioranza in merito alle scelte ...

Pubblica amministrazione - primo sì del Senato al ddl concretezza. Impronte digitali Per i controlli anti assenteismo : controlli più serrati, anche con le Impronte digitali, contro i furbetti del cartellino. Il ddl concretezza con le novità per le pubbliche amministrazioni e la lotta all’assenteismo ha ricevuto il primo ok in Parlamento con l’approvazione dell’Aula del Senato (138 sì, 94 no e nessun astenuto), dopo l’esame in commissione Lavoro e il via libera con alcune piccole modifiche. Resta confermato l’impianto del provvedimento, collegato alla ...

Manovra - maxiemendamenti tra Camera e Senato Per adeguarla alle richieste europee : 'A questo punto sono i politici a dover dire cosa fare, anzi come fare a trovare le risorse da tagliare per riportare i conti italiani nei margini richiesti dall'Ue' è il messaggio che arriva a firma ...

Dal Senato USA ultimatum alla Turchia Per l'acquisto dei lanciamissili russi S-400 - : La Turchia deve fare una scelta tra la russia e l'Occidente. Lo ha affermato il Senatore Jim Inhofe, nuovo presidente della commissione sulle forze armate del Senato in sostituzione del Senatore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 dicembre : Il lavorìo di Lotti - Boschi & C. e poi i contatti con Gianni Letta e Ghedini Per un movimento moderato Il senatore azzurro : “Ho incontrato l’ex segretario dem : Ancien Régime Centrodestra nel caos: Salvini dà buca a Silvio Clandestini – Il vicepremier per non irritare Di Maio diserta il vertice a casa di B. A sua volta l’ex Cavaliere manovra col Giglio Magico per un fronte del Sistema di Gianluca Roselli C’è vita a sinistra? di Marco Travaglio “Salvini fa il suo lavoro di uomo di destra, di estrema destra… Sono le persone di sinistra che non riescono a fare il loro… Esauriscono ...

Dl fisco - via libera del Senato : in allarme il Terzo settore Per un emendamento sulle detrazioni delle donazioni : Garanzie che però non hanno tranquillizzato il mondo degli enti non commerciali. Terzo settore, fondi inutilizzati a Btp - Obbligo per le banche di "girare" le somme non spese a fini sociali raccolte ...