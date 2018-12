Maltempo e neve all’Aquila | ma niente scuole chiuse

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : freddo - pioggia e neve anche a bassa quota : L'Italia nelle prossime ore sarà alle prese con ben due vortici ciclonici che, spostandosi, porteranno sulla Penisola un carico di pioggia, a tratti anche a carattere temporalesco, ma anche freddo gelido con conseguente abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota e in pianura al centro nord.Continua a leggere

Maltempo : in Veneto arriva il freddo - dichiarato stato attenzione per neve e gelate : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a parti

Maltempo Usa - bufera di neve a Sud Est : 1 morto e migliaia di voli cancellati : Forte Maltempo negli Usa, in particolare nel sud est degli Stati Uniti messo in ginocchio da una tempesta di neve. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto, circa duemila voli cancellati e quasi 300mila residenti senza energia elettrica. La tempesta ha colpito Alabama, Tennessee, Georgia ed in particolar modo la Virginia e la Carolina del nord, dove e’ caduto quasi mezzo metro di neve. Secondo le autorita’ una persona e’ ...

Maltempo e freddo in Puglia : intenso rovescio di "neve tonda" (graupeln) a Polignano a Mare : Fredde correnti orientali stanno addossando nelle ultime ore dei corpi nuvolosi sul basso versante adriatico. Rovesci e temporali anche intensi stanno interessando soprattutto le zone costiere e...

Maltempo Messina : in azione i mezzi spazzaneve sulla SP 168 Caronia-Capizzi : Il brusco calo delle temperature ha fatto registrare le prime nevicate nei Comuni montani della provincia di Messina. In particolare, sulla strada provinciale S.P. 168 Caronia-Capizzi, dal Km 25 al Km 34, sono dovuti intervenire i mezzi spazzaneve della Città Metropolitana per liberare il manto stradale. Nella previsione di altri interventi, sono stati dislocati i mezzi tecnici in dotazione all’Autoparco provinciale per la pulizia delle strade ...

Maltempo : freddo e venti forti al sud - neve sotto i 1000 metri! Spettacolare nevicata sull'Etna : Un vortice di bassa pressione a carattere freddo sta interessando le regioni del sud Italia sin da ieri sera senza un attimo di tregua : il centro depressionario è situato sul Salento ma attorno a...

Maltempo Lazio : neve sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero : Astral Infomobilità rende noto che si registra neve a tratti sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero. In azione mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa dal km 12+000 al km 9+680 già dalla notte appena trascorsa. L'articolo Maltempo Lazio: neve sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

