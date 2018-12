Lega-M5S | l' aria diventa sempre più tesa | visibili ' differenze' nella maggioranza

Cessione della Bof - Lega e M5S : 'Società virtuosa - il Comune si opponga' : "Per la cronaca, comunque, in Commissione Bilancio, con l'estrema contrarietà del PD, caro Vice Sindaco Sergio Gandi, il Governo ha inserito nella Legge di Bilancio una previsione che consenta ai ...

Lega e M5s a ferri corti - Matteo Salvini punta alle elezioni europee : Tav, mondo imprenditoriale, rifiuti, manovra. E ora anche il Medio Oriente. Il governo in tensione su molti temi ora rischia l'implosione. Nei palazzi della politica la sensazione è che il Big bang stia ...

Nuove tensioni nella maggioranza. Il M5s chiede chiarezza sui soldi della Lega : Di Maio chiede conto a Salvini e si dice certo che non minimizzerà la vicenda. 'Sono assolutamente sereno' la risposta del ministro dell'Interno in visita in Israele, nel corso della quale definisce ...

DALLA CINA/ Lao Xi : così il Renzusconi e M5s regalano le europee alla Lega : Il partito di Renzi e Berlusconi prossimo venturo spera di monopolizzare il centro, in realtà farà un favore a Salvini. Ecco perché.

M5s avvisa la Lega : "Su Centemero serve chiarezza" | Di Maio : parlerò con Salvini : I pentastellati mettono le mani avanti: "Sulla trasparenza noi siamo stati sempre categorici. Salvini non minimizzi"

Fondi Lega : Salvini - M5s? 'A volte cadono le braccia'. Di Maio : 'Chiarisca' : 'Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini' armati 'quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

Italiani filo-Ue e poco fiduciosi su manovra. Teodori : 'Lega mangerà M5S' : Due Italiani su tre , il 64 per cento , secondo un sondaggio flash di Eurobarometro, pensano che appartenere all' Unione europea sia un fatto positivo per l'Italia. Una percentuale in aumento rispetto ...

Salvini a M5S : fondi Lega? Non minimizzo : 19.45 "Non minimizzo, chiedo solo che facciano in fretta, stanno cercando milioni di euro" che "non ci sono". Il vicepremier Salvini, durante una conferenza stampa a Gerusalemme, risponde così ai Cinque stelle che gli hanno chiesto di chiarire e di "non minimizzare" in merito all'inchiesta sul tesoriere della Lega Centemero per presunto finanziamento illecito. Salvini si augura che gli inquirenti "facciano bene e in fretta" e si dice ...

Fondi Lega - M5S all'attacco su Centemero : 'Salvini non minimizzi - ora chiarimenti' : Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato, intervengono sul caso dei Fondi Lega : 'Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci ...

M5s : 'La Lega chiarisca su Centemero - Salvini non minimizzi il caso' : "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti perché non devono esserci interessi esterni che influenzano la politica", aggiungono. "E per quanto riguarda le fondazioni Legate ai ...

Fondi Lega : Salvini - M5s? 'A volte cadono le braccia' : 'Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini' armati 'quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

Fondi Lega : Salvini - M5s? "A volte cadono le braccia" : "Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini" armati "quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva di replicare alle dichiarazioni dei capigruppo del M5s che gli hanno chiesto di chiarire in merito al filone d'inchiesta della procura di Bergamo sui Fondi della Lega. ...

M5s avvisa la Lega : "Su Centemero serve chiarezza" : I pentastellati mettono le mani avanti: "Sulla trasparenza noi siamo stati sempre categorici. Salvini non minimizzi"

Caso Centemero - M5S : «Lega chiarisca e non minimizzi». Salvini : mi cadono braccia : La nota dei capigruppo M5S di Camera e Senato: «Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento»