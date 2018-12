Le farfalle monarca potrebbero essere vicine all' estinzione

Prime farfalle monarca in Messico - quest’anno in ritardo dopo una migrazione di 5.500km da Canada e USA : Le Prime farfalle Monarca sono arrivate ai loro rifugi invernali nelle montagne del Messico centrale quasi una settimana dopo rispetto al solito quest’anno, secondo il Dipartimento Ambientale del Messico. Milioni di farfalle compiono la migrazione di 5.500km dagli Stati Uniti e dal Canada ogni anno. Le farfalle solitamente arrivano entro l’1 novembre, il giorno della commemorazione dei defunti in Messico, e i residenti hanno a lungo associato il ...