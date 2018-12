Il form di accesso di Google si aggiorna al Material Theme

Mercedes AMG : la A 35 4MATIC è la nuova porta di accesso alla Driving Performance [GALLERY] : Emozionante, agile e tecnologica: A 35 4MATIC, Mercedes-AMG lancia un modello completamente nuovo nel mondo della Driving Performance. Il motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri di nuova concezione ha una potenza di 225 kW (306 CV). «Nel 2013, con il lancio della A 45, abbiamo presentato un autentico benchmark nel segmento delle compatte. L’evoluzione della domanda dei nostri modelli compatti, negli ultimi anni, è stata ...

48.pm Notizie è uno strumento piacevole in grado di offrire un accesso all’informazione libero e imparziale : 48.pm Notizie è un'applicazione che offre uno strumento per la lettura delle Notizie alternativo ad altre app come Google News. L'applicazione è caratterizzata da un'interfaccia innovativa con funzionalità uniche e mette a disposizione dell'utente delle Notizie garantite da un alto numero di fonti, con gli ultimi articoli in evidenza, i temi più caldi e i video più rilevanti del giorno. L'articolo 48.pm Notizie è uno strumento piacevole in ...

Ordine giornalisti - approvate le linee guida per la riforma : cambia l’accesso alla professione - arriva registro uffici stampa : Nuove modalità di accesso, superamento dell’esclusività professionale e istituzione di un registro degli uffici stampa: sono questi i punti cardine delle linee guida per la riforma dell’Ordine dei giornalisti, approvate a larga maggioranza dal Consiglio nazionale e presentate al Dipartimento della Presidenza del Consiglio per l’editoria. Nel progetto c’è anche il cambio di nome dell’istituzione, che si vorrebbe far ...