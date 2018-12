Europa League | tutte le qualificate ai sedicesimi

Il Milan fuori dall'Europa League : un rigore dubbio condanna i rossoneri : Il Milan esce clamorosamente dalla Europa League dopo essere stato sconfitto per 3-1 dall'Olympiacos ad Atene . I rossoneri avevano a disposizione due risultati e mezzo per accedere agli ottavi di ...

Sorteggio Sedicesimi Europa League - le possibili avversarie della Lazio. Programma - orario e tv. Come vederlo in streaming : La fase a gironi dell’Europa League di calcio si è conclusa: dopo le sei giornate ventiquattro squadre (più le otto retrocesse dalla Champions League) hanno staccato il pass per i Sedicesimi di finale. Essendo stato completato il quadro delle migliori squadre della seconda competizione d’Europa, ora si terrà il Sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, lunedì 17 dicembre alle ore 13.00 e verrà trasmesso su Sky e TV8. Le ...

Olympiacos-Milan 3-1 - Europa League 2019 : partita da incubo per i rossoneri - che vengono eliminati : Il Milan viene eliminato dall’Europa League al termine di una partita da incubo per i rossoneri, che vengono battuti per 3-1 dall’Olympiacos, che davanti al proprio pubblico compie l’impresa, ribalta i pronostici e supera il Milan in classifica in virtù della migliore differenza reti, ottenendo così il pass per i sedicesimi di finale. La squadra di Gattuso sembrava in pieno controllo della situazione fino all’ultima mezz’ora di gioco quando i ...

Europa League : il Rosenborg pareggia e beffa il Lipsia - il Celtic perde ma si qualifica : Epilogo incredibile nel Gruppo B: il Rosenborg conquista il primo punto andando a pareggiare in casa del Lipsia , eliminandolo. Ne giova il Celtic , che perde in casa contro il Salisburgo ma passa ...

Europa League : il Milan dice addio - perde 1-3 ad Atene ed è eliminato : perdere 3 a 1 era uno dei risultati che il Milan doveva assolutamente evitare per non dire addio - questa stagione - all'Europa League. E quel risultato ha invece patito questa sera sul terreno di gioco dello stadio Karaiskakis di Atene contro l'Olympiakos nella partita finale, e decisiva, della fase a gironi. Niente quindi qualificazione ai sedicesimi, anche per un rigore decisamente generoso concesso dall'arbitro ai greci e ...

Europa League - Celtic avanti col brivido. Fuori Lipsia e Copenaghen : Ultimi verdetti per la fase a gironi di Europa League, con la sesta giornata che definisce promossi e bocciati in vista dei sorteggi di lunedì. Testa di serie nelle urne di Nyon sarà il Bayer ...

Olympiacos-Milan 3-1 : rossoneri fuori dall'Europa League : Nella terra degli dei, le tradizioni vanno rispettate. Il Milan in Grecia non ha mai vinto, se non nelle finali e l'adagio si conferma anche in una serata che costa addirittura l'Europa ai rossoneri. ...

Europa League 2018 - tutte le qualificate ai sedicesimi : Giornata conclusiva della fase a gironi dell'Europa League, ultimi verdetti attesi con il quadro delle qualificate finalmente completo. Il Milan ha fallito l'obiettivo sedicesimi, perdendo all'ultima ...

Europa League - le qualificate ai sedicesimi e le fasce del sorteggio : Dopo quella di Champions League, anche la fase a gironi dell’Europa League volge al termine. Lunedì prossimo si terrà il sorteggio a Nyon dove verranno composti gli accoppiamenti validi per i sedicesimi di finale, primo passo della fase ad eliminazione diretta in vista dell’ultimo atto che si disputerà a Baku il 29 maggio. Di seguito le squadre che accederanno al sorteggio già suddivise per fasce. 1a Fascia: Napoli*, Inter*, ...

Europa League 2019 - sorteggio sedicesimi : data - programma - orario e tv. Le possibili avversarie di Inter - Napoli e Lazio : Terminata la fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 di calcio, non resta che attendere il sorteggio dei sedicesimi di finale per conoscere quale sarà il futuro delle formazioni italiane coinvolte. Alle 24 formazioni qualificate attraverso i raggruppamenti si sono aggiunte le 8 squadre retrocesse dalla Champions League, per un totale di 32 contendenti che si affronteranno in quattro turni ad eliminazione diretta per raggiungere la ...

Europa League 2019 - tutte le qualificate ai sedicesimi. Le fasce e i possibili accoppiamenti. Presenti Inter - Napoli e Lazio : Con le sfide di questa sera si sono definite le squadre che parteciperanno ai sedicesimi di finale dell’Europa League. Saranno tre le italiane Presenti: Inter e Napoli, retrocesse dalla Champions League e che andranno in prima fascia nel sorteggio, e la Lazio, che ha chiuso al secondo posto in classifica il girone e sarà quindi in seconda fascia. Il sorteggio che si svolgerà lunedì 17 dicembre alle ore 13.00 a Nyon decreterà gli accoppiamenti ...

Risultati Europa League : Lipsia eliminato - Zenit e Arsenal ok - Marsiglia horror [GALLERY] : 1/73 AFP/LaPresse ...

Highlights Olympiacos-Milan 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Rossoneri eliminati dall’Europa League : Il Milan viene sconfitto 3-1 dall’Olympiacos e deve dire subito addio all’Europa League. I Rossoneri vengono eliminati al termine della fase a gironi chiudendo al terzo posto in classifica, scavalcati propri dai greci, che compiono l’impresa e volano ai sedicesimi. Padroni di casa in vantaggio al 60’ con Cisse, poi al 70’ arriva il 2-0 con l’autogol di Zapata, che due minuti dopo si riscatta accorando le distanze, ma all’81’ Fortounis segna il ...

Il Milan ha perso 3-1 contro l’Olympiacos ed è stato eliminato dall’Europa League : La partita tra Olympiacos e Milan, giocata questa sera allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, ad Atene, è finita 3-1: per l’Olympiacos hanno segnato Abou Cissé (60esimo minuto di gioco), Zapata con un autogol (69esimo minuto) e Fortounis su rigore (81esimo minuto); per il Milan ha