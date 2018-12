Clima | WWF | dalla COP24 deve arrivare il salto di qualità

Clima - COP24 : il WWF lancia il laboratorio di idee “Brindisi adesso futuro” : Il WWF Italia nei giorni della COP24 sul Clima lancia un laboratorio di idee e progettualità per trasformare la chiusura della centrale di Brindisi Sud in un’opportunità di rilancio dell’area dove oggi opera uno degli impianti a carbone più inquinanti d’Europa – la più grande centrale termoelettrica in Italia – e nel contempo disegnare un’idea di futuro che possa coinvolgere tutta la comunità. La sfida della transizione ...

Clima - COP24 : per il WWF “l’Italia è tra i Paesi europei con gli ‘Asset Owners’ meno trasparenti” : Oggi il WWF lancia il report dal titolo “Allineamento agli scenari Climatici dei portafogli di public equity e corporate bond* degli asset owners europei**”. Un’analisi di lungo periodo su come i maggiori Asset Owners europei stiano allineando – o meno – i loro portafogli di public equity e corporate bond rispetto l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi. Con questo lavoro, ...

Ceresani e la teoria di Satana sul cambiamento Climatico - polemica social da Calenda al Wwf : Domenica con #Satana è trend topic su Twitter: tutto a causa della teoria sul cambiamento climatico enunciata a Uno Mattina dal capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, Cristiano Ceresani. ...

Clima - Wwf : “Il carbone è ancora l’elefante nella cristalleria dei negoziati” : “L’elefante nella cristalleria dei negoziati sul Clima è, purtroppo, ancora il carbone”. Lo afferma la responsabile Clima Energia del Wwf Italia, Mariagrazia Midulla. “Negli Usa – prosegue – l’effetto Trump è stato quello di accelerare, nonostante le intenzioni, la chiusura delle centrali a carbone – nel 2018 se ne chiuderanno per 14.3 gw, il doppio dei 7 gw del 2017 – a dimostrazione che è ...

Cambiamenti Climatici - il WWF : “Per combatterli è necessario il Pacchetto Katowice” - ecco di cosa si tratta : Da domenica 2 dicembre i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per prendere parte alla XXIV Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che arriva appena dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento climatico che sono già sotto i nostri occhi, e andranno in futuro ad aumentare, soprattutto in assenza di un intervento urgente e un potenziamento delle azioni ...

Clima - da domani Cop24 a Katowice. Il WWF : 'Il mondo non vuole il caos Climatico' : "Alla Cop24 di Katowice contiamo di fare grandi progressi', afferma il leader Clima ed Energia del WWF Internazionale, Manuel Pulgar-Vidal

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Clima - il Wwf : “Bene la commissine Ue per l’Europa a zero emissioni nette” : Il piano della Commissione di portare l’Unione Europea a zero emissioni nette di carbonio nel 2050 è un passo necessario per rispondere alla crisi Climatica. Le azioni politiche per arrivare a questo risultato e la velocità con cui queste saranno messe in atto sono fondamentali per mantenere il riscaldamento globale entro la soglia di + 1,5° C. “Oggi è un momento decisivo nella lotta contro i cambiamenti Climatici. Con questa strategia a lungo ...

WWF : l’impatto Climatico sta trasformando l’Artico in un “nuovo oceano” : Il nuovo rapporto “Getting it right in a new ocean”, lanciato oggi dal Programma Artico del WWF, è il primo studio che sottolinea come le risorse e le economie dell’Oceano Artico possano essere sviluppate per garantire sul lungo periodo il benessere dell’economia e dell’ecosistema per questa regione e per il pianeta stesso. Il report segnala come gli approcci convenzionali allo sviluppo siano una minaccia per la possibile sopravvivenza di ...

Clima & Energia - WWF : sulla decarbonizzazione “ora si deve fare sul serio” : “Il Piano Nazionale Energia e Clima, la cui bozza va ultimata dal Governo entro dicembre, è l’occasione per identificare e rendere operativi le politiche innovative e gli strumenti necessari per attuare l’Accordo di Parigi nel settore energetico, in particolare su Energia rinnovabile, efficienza energetica e uscita dal carbone (a cominciare dal settore elettrico)“: questa l’indicazione del WWF che ha redatto uno studio per ...