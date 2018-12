Video Barcellona Tottenham | 1-1 | | highlights e gol della partita | Champions League

Barcellona - dalla PlayStation alla realtà : il gol di Dembelè è pazzesco [Video] : Non è servito a fare un favore all’Inter, incapace di vincere tra le mura amiche contro il Psv, ma il gol di Dembelè contro il Tottenham al “Camp Nou” è stato veramente incredibile. Dopo appena cinque minuti, il francese del Barcellona ha recuperato il pallone nella zona del cerchi di centrocampo e ha iniziato ad accelerare fino a dentro l’area avversaria dove, dopo aver seduto un difensore è rientrato sul mancino e ...

Champions League – Barcellona - gol pazzesco di Dembelè : coast to coast - finta e rete da fenomeno [Video] : Dembelè, che spettacolo: la rete del 21enne francese del Barcellona lascia tutti senza parole Una serata di emozioni e spettacolo nei campi da calcio di tutta Europa. Le due squadre italiane in campo oggi non sono riuscite a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, col Napoli sconfitto contro il Liverpool e l’Inter che ha pareggiato contro il PSV. Fatale, per i nerazzurri, è stato anche il pareggio tra ...

Barcellona - Iniesta fa visita agli ex compagni : “Messi il migliore di sempre” [Video] : visita a sorpresa di Andres Iniesta alla Ciutat Esportiva Joan Gamper di Barcellona che è stata la sua casa per 22 anni. Il fuoriclasse spagnolo, che gioca adesso con i giapponesi del Vissel Kobe, ha voluto salutare i suoi ex compagni, emozionati come si vede nel video postato dal club sui social, accompagnando il suo ritorno via Twitter con un nostalgico e romantico: “Tornare è sempre speciale“. Intervenuto poi ad un evento ...

Highlights Espanyol-Barcellona 0-4 - il Video e i gol della partita. Show di Leo Messi : Due gol di Messi, uno di Dembelé ed uno di Suarez: il Barcellona asfalta l’Espanyol per 4-0 nella stracittadina catalana ed allunga sul Siviglia, bloccato dal Valencia. Andiamo a rivedere le immagini della gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola gustandoci le perle offerte dalla Pulce. DI SEGUITO GLI Highlights DI Espanyol-Barcellona 0-4 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Barcellona - oggi si festeggiano i primi 119 anni di storia : il tributo dell’UEFA [Video] : Il Barcellona è uno dei club europei con più storia, essendo nato il 29 novembre del 1899. Il club catalano oggi festeggia i suoi primi 119 anni di storia, trascorsi tra vittorie sul territorio nazionale ed altre in campo continentale ed extracontinentale. Tanti i fenomeni passati dal “Camp Nou”, dal Suarez spagnolo a quello uruguagio, da Maradona a Messi, da Ronaldo a Ronaldinho, e poi Puyol, Thuram, Xavi, Iniesta, Henry, ...

Video/ Psv Barcellona - 1-2 - : highlights e gol della partita - Champions league - gruppo B - - IlSussidiario.net : Video Psv Barcellona , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita, valida nel 5turno del girone B di Champions league.

Barcellona - l’ultima magia di Messi è da Oscar [Video] : Nel corso degli anni Leo Messi ha abituato a numeri e prodezze sul campo che per chiunque sarebbero più o meno irrealizzabili. Il fuoriclasse argentino, però, ne ha combinata un’altra delle sue nel big match della scorsa giornata della Liga contro l’Atletico Madrid. Messi, infatti, ha come stoppato la palla di testa e senza farle toccare terra l’ha colpita con il tacco facendo un tunnel a Filipe Luis, rimasto a bocca ...

Barcellona - Henry su Messi : “Il suo gol più bello è…” [Video] : Se ci si trovasse a dover stabilire il gol più bello della sfavillante carriera di Leo Messi saremmo di fronte a un compito abbastanza arduo, data la quantità di reti messe a segno dall’argentino e soprattutto considerando la pregevole fattura di molti di esse. Il compito, invece, non è stato per niente difficile per Thierry Henry, che senza pensarci molto ha eletto il gol più bello di Messi tra i 577 realizzati tra Barcellona e ...

Barcellona a Dembélé : "Smetti di giocare ai Videogames o ti cacciamo" : Nella storia del calcio, è accaduto spesso che un giocatore abbia smesso di avere lo stesso rendimento dopo avere cambiato maglia. Ma quanto sta succedendo a Ousmane Dembélé non ha precedenti. Secondo la stampa spagnola, il giovane attaccante del Barcellona sarebbe entrato nel mirino della società blaugrana a causa della sua scarsa professionalità. Arriva tardi agli allenamenti e si impegna poco. Persino Suarez, suo compagno di reparto, non ha ...

Il calciatore del Barcellona Ousmane Dembélé rischia di essere ceduto : sarebbe dipendente dai Videogiochi : Il quotidiano spagnolo As, vicino alle vicende calcistiche dei due club di Madrid, Atletico e Real, ha recentemente lanciato dalle colonne della sua prima pagina alcune indiscrezioni sulla vita privata di Ousmane Dembélé, esterno d'attacco dell'F.C. Barcelona di origini francesi.Classe 1997, Dembélé è stato uno dei colpi del calciomercato estivo del 2017, quando il Barcelona acquistò i diritti delle sue prestazioni sportive dal Borussia Dortmund ...

Tutti pazzi per Valentino Rossi a San Siro : è il Dottore la vera stella di Inter-Barcellona [FOTO e Video] : Valentino Rossi star indiscussa a San Siro: il Dottore allo stadio per la sfida di Champions League Inter-Barcellona Valentino Rossi è la vera stella di Inter-Barcellona. Rientrato in Italia dopo un tostissimo trittico asiatico, pronto a rilassarsi in vista dell’ultima sfida di una stagione 2018 davvero complicata, il Dottore è oggi in tribuna a San Siro per assistere alla sfida di Champions League. Sorrisi ed incontri speciali per ...

Inter-Barcellona - i tifosi nerazzurri intonano l’inno della Champions [Video] : Inter-Barcellona, i tifosi nerazzurri intonano l’inno della Champions – La partita tra Inter e Barcellona era attesa da anni dal pubblico di fede nerazzurra. Troppi e lunghi i 6 anni e mezzo di distanza dall’ultima partita giocata dall’Inter nell’Europa che conta. Dopo l’esordio europeo casalingo contro il Tottenham, i tifosi hanno potuto riassaporare i tempi andati con l’arrivo a “San ...