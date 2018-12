Samsung Galaxy S10 | ecco le possibili caratteristiche | prezzi e data di lancio nel Regno

I presunti accessori di Samsung Galaxy S10 non sorprendono - almeno per ora : Le custodie di Samsung Galaxy S10 e famiglia, per il momento, non sono nulla di sorprendente. Un'esclusiva dei colleghi di SamMobile ci ha svelato che a corredo dei Samsung Galaxy del decennale siano in arrivo cover già viste in passato, ma non sono da escludere ulteriori novità L'articolo I presunti accessori di Samsung Galaxy S10 non sorprendono, almeno per ora proviene da TuttoAndroid.

Parte frontale del Samsung Galaxy S10 Lite : foto leak chiarisce un po’ di cose : Si riaffaccia nuovamente all'orizzonte il Samsung Galaxy S10 Lite: dopo avervi qui parlato della presunta back-cover che dovrebbe contraddistinguerlo (cosa che ha lasciato un po' di amaro in bocca agli appassionati), eccoci pronti a riprendere il discorso ad esso relativo, soffermandoci questa volta sul versante frontale. A parlare è ancora una volta Ice universe, il leaker che la fa da padrona su Twitter con le sue anticipazioni. L'immagine, ...

Nuovi dettagli sugli schermi dei Samsung Galaxy S10 e conferme da un produttore di cover : Scopriamo Nuovi dettagli sugli schermi che dovrebbero essere utilizzati sulle tre varianti di Samsung Galaxy S10, mentre Olixar sembra avere già pronte le cover protettive. L'articolo Nuovi dettagli sugli schermi dei Samsung Galaxy S10 e conferme da un produttore di cover proviene da TuttoAndroid.

Alza la testa il Samsung Galaxy S8 Vodafone : analisi aggiornamento XXU4CRKG : Si aggiungono alla lista dei Samsung Galaxy S8 acciuffati da un nuovo aggiornamento (in questo caso il pacchetto G950FXXU4CRKG con la patch di sicurezza di novembre, a differenza di quello che era stato riservato agli esemplari no brand qualche giorno fa, comprensivo della patch di dicembre) i brandizzati Vodafone, con un firmware piuttosto recente, contraddistinto da una date build risalente al 30 dello scorso mese (CSC G950FOVF4CRK3 e ...

Tante novità e problematiche risolte per Samsung Galaxy S9 e Note con Android Pie il 12 dicembre : Continua senza sosta lo sviluppo di Android Pie e dell'interfaccia One UI per i vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 disponibili sul mercato. Il programma beta è stato avviato in alcuni Paesi da quasi un mese e, come riportato lo scorso fine settimana con un apposito articolo, le impressioni sono estremamente positive. Nelle ultimissime ore dal produttore coreano si è avuto un ulteriore segnale, se pensiamo al fatto che la beta è stata aggiornata per ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia A2 - La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo ai quarti di finale : Cronaca della partita. Primo set. Avvio razzo di Baronissi, che allunga subito 2-5: coach Barbolini richiama le sue in panchina, ma la formazione ospite continua a macinare punti e si porta sul 4-7. ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia A2 – La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo ai quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia A2: la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo ai quarti di finale, 3-0 alla P2P Givova Baronissi. Mercoledì le altre tre sfide del turno preliminare La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo supera 3-0 la P2P Givova Baronissi e si qualifica ai quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A2 Femminile. Il 13 gennaio, la formazione neroverde sarà quindi di scena in Calabria, in casa del Volley ...

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite compaiono nei render di alcune cover : Samsung Galaxy S10 ed i suoi fratelli S10 Lite e S10 Plus sono stati ritratti nei render delle nuove cover del produttore Olixar. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 Lite compaiono nei render di alcune cover proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite - top con schermo flat : Samsung Galaxy S10 Lite è oggetto di nuove indiscrezioni: diamo un'occhiata a quella che potrebbe essere la pellicola protettiva e a un render dell'intera parte frontale pubblicato dal nono Ice universe. L'articolo Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite, top con schermo flat proviene da TuttoAndroid.

Attesissima svolta Bixby in italiano per Samsung Galaxy dall’11 dicembre : limitazioni e dettagli : Una svolta Attesissima quella per i Samsung Galaxy a partire da oggi 11 dicembre, almeno per quanto concerne la questione di Bixby in italiano. Dopo avervi fornito qualche anticipazione nelle ultime settimane, infatti, questa mattina tocca assolutamente tornare sull'argomento, in quanto dal produttore coreano sono arrivati finalmente segnali incoraggianti. L'aggiornamento è ormai in dirittura d'arrivo considerando il fatto che la nostra lingua ...

Bixby inizia finalmente a parlare italiano : si parte da Samsung Galaxy Note 9 : Bixby è finalmente disponibile in italiano! L'assistente virtuale è in fase beta a partire da Samsung Galaxy Note 9, ma presto sarà disponibile per tutti gli altri smartphone del produttore. L'articolo Bixby inizia finalmente a parlare italiano: si parte da Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve la seconda beta di Android 9 Pie : Disponibile la seconda versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note 9. In accordo con la più recente beta per Galaxy S9 anche tale aggiornamento sistema vari problemi; la versione stabile dell'aggiornamento è sempre più vicina a questo punto. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve la seconda beta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Tutti chiamati a migliorare Android Pie sui Samsung Galaxy : istruzioni ufficiali : Sta crescendo l'attesa da parte degli utenti che sono ansiosi di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie a bordo del proprio Samsung Galaxy. Nonostante gli ultimi riscontri siano stati particolarmente incoraggianti, almeno per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 (qui troverete ulteriori dettagli sotto questo punto di vista), bisogna evidenziare una funzione molto delicata ed importante con la beta in questione, almeno stando alle notizie ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si aggiornano con miglioramenti generali : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si aggiornano con miglioramenti generali proviene da TuttoAndroid.