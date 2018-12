Riforma pensioni | Quota 100 | Salvini smentisce l' ipotesi di Brambilla

Riforma pensioni : Quota 100 con paletti ma Salvini smentisce le penalità : Continuano i dibattiti sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza tanto sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Nella giornata di lunedì 10 dicembre, infatti, si è riunito il vertice di maggioranza presieduta dal Premier Giuseppe Conte e dai sottosegretari Claudio Durigon, Giancarlo Giorgetti e Laura Castelli che avrebbero confermato tempi e fondi sulle misure considerate i capisaldi della nuova Legge di Stabilità 2019. Probabile Quota 100 con ...

La Riforma delle pensioni mette in crisi i conti pubblici? : "L'Italia ha il primato della spesa per pensioni in rapporto al Pil, seconda solo alla Grecia". Perciò, secondo l'economista Enzo Cipolletta, "La riforma Fornero è stata necessaria per frenarne la crescita che comunque ci sarà ancora nei prossimi anni. Con quella riforma... si chiede alla gente di restare al lavoro ancora per qualche anno, tenuto anche conto dell'aumento dell'aspettativa di vita che... incide sui conti della ...

Riforma pensioni : Quota 104 - Salvini contrario all'aumento dei requisiti : Si discute ancora sulla famigerata Quota 100 mentre il Governo è ancora in fase di trattativa con la Commissione Europea che, dopo la bocciatura della nuova manovra finanziaria si è detto pronta ad avviare la procedura d'infrazione contro l'Italia. Intanto, al fine di abbassare la spesa pensionistica, l'esperto di previdenza Alberto Brambilla lancia l'ipotesi sull'aumento dei requisiti di due anni per l'accesso alla Quota 100. Salvini contrario ...

Pensioni - la Cgil boccia la Riforma gialloverde : “Ecco il bluff della Quota 100” : Mentre la legge di Bilancio è ancora in discussione, sono molti i dubbi, soprattutto sul superamento della legge Fornero. Il...

Riforma PENSIONI/ E reddito di cittadinanza : al via il "ping pong" Lega-M5s - IlSussidiario.net : Tra Lega e Movimento 5 Stelle è in corso una sfida per accaparrarsi le scarse risorse per RIFORMA delle PENSIONI e reddito di cittadinanza

Manovra - 54 emendamenti M5s-Lega alla Camera. Il leghista Borghi : “Di reddito e Riforma pensioni se ne parla al Senato” : Sono 54 gli emendamenti M5s-Lega alla Manovra depositata nelle scorse ore alla Camera: 15 del governo e 39 dei relatori. Non ci sono quelli che riguardano reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. “I termini sono scaduti”, ha detto il presidente leghista della Commissione Bilancio a Montecitorio Claudio Borghi, “quindi, per trattare i due pilastri dalla Manovra a questo punto se me parla al Senato”. In Manovra, ...

L’Ue contro la Riforma delle pensioni. Nuove stime : penalizzazioni al 12% : Juncker a Conte: la vostra quota cento è un problema, può dare il via a un contagio in Europa. Al Tesoro pensano ai correttivi: riduzione della parte retributiva e niente divieto di cumulo

L’Ue contro la Riforma delle pensioni Nuove stime : penalizzazioni al 12% : Juncker a Conte: la vostra quota cento è un problema, può dare il via a un contagio in Europa. Al Tesoro pensano ai correttivi: riduzione della parte retributiva e niente divieto di cumulo

Pensioni - Ue contro la Riforma. Penalizzazioni al 12 per cento : In pensione prima sì, ma spendendo molto meno. Da cinque giorni Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno ragionando, litigando, cercando la via d’uscita migliore al messaggio più importante che sabato scorso il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha riservatamente affidato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella cena di B...

Riforma PENSIONI/ Le correzioni da fare a Quota 100 anche senza l'Europa - IlSussidiario.net : Sembra che il Governo dovrà cambiare la manovra, in particolare per quel che riguarda la RIFORMA delle PENSIONI e il reddito di cittadinanza

Pensioni - Salvini : la Riforma della legge Fornero parte a febbraio : La riforma della legge Fornero inizierà da febbraio. Lo afferma il vicepremier leghista Matteo Salvini: "Per quanto riguarda la Fornero ribadisco che a febbraio si parte", dato che "credo che la manovra venga approvata entro Natale e quindi con un mese di tempi tecnici, a febbraio si parte", ha detto il ministro dell'Interno a margine dell'evento organizzato a Roma da Poste italiane per i ...

INPS - Boeri sulla Manovra : "Impegni costosi. Riforma pensioni rischiosa" : Il Presidente dell'INPS Tito Boeri critica la Manovra , che considera avulsa dalla realtà . Lo fa su RAI 1, invitato alla trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, dove rimarca "misurarsi con la ...

Riforma pensioni : Quota 100 slitta ad aprile/maggio - il Governo recupera 4-5 miliardi : Le misure in materia previdenziale tanto attese dagli italiani potrebbero slittare: il Governo Conte, infatti, avrebbe deciso di dirottare circa 4-5 miliardi di euro agli investimenti. Una mossa che l'esecutivo tenterà per cercare di riaprire il dialogo con la Commissione Europea dopo che la scorsa settimana ha bocciato nuovamente il testo della nuova Legge di Stabilità. Conte nel pieno della trattativa con Bruxelles Il sistema della Quota 100 ...

Riforma pensioni e assegno sociale - nel 2019 si va dai 67 anni : Con l'arrivo del nuovo anno l' età di accesso all'assegno sociale sale ad almeno 67 anni : è quanto previsto dalla legislazione vigente, che fissa tale requisito per l'ottenimento della misura del ...