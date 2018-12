Perché Red Dead Redemption 2 non è uscito su Switch? La spiegazione tirata per i capelli

Perché la pizza piace così tanto e crea “dipendenza”? Il segreto è negli ingredienti : CNN Health ha dedicato un approfondimento al cibo italiano più amato al mondo, la pizza: Perché piace così tanto? Come fa a creare una sorta di “dipendenza”? Certamente l’elemento sociale (il consumo in compagnia) gioca un ruolo importante, ma anche e soprattutto gli ingredienti sono determinanti. L’approfondimento parte dai risultati di uno studio di qualche anno fa, che ha rilevato che la pizza è tra gli alimenti che ...

Perché il “navigator” del reddito di cittadinanza si chiama così? Che cosa c’è dietro? : Il Ministro Luigi di Maio ha annunciato che chi avrà diritto al reddito di cittadinanza, al fine di essere inserito o reinserito nel mercato del lavoro sarà assistito da una figura che sgancia questo compito dai centri per l'impiego: il navigator. Ma da dove salta fuori questo nome? È nuovo o si tratta del nome di professionisti presenti sulla scena internazionale? E Perché è stato scelto?Continua a leggere

Terremoti e “rumors” : cosa sono - come nascono - Perché ci crediamo - come si diffondono - come combatterli : Nel seguente articolo, pubblicato sul blog INGVTerremoti, gli esperti si soffermano sull’argomento dei rumors, delle voci, delle false notizie, delle dicerie con l’intento di comprendere i meccanismi di funzionamento e l’influenza che queste hanno sulle persone, su di noi: ecco cosa sono, come nascono, perché ci crediamo, come si diffondono, infine introdurremo alcune strategie per combattere i rumors sul terremoto. cosa sono i rumors Il termine ...

Reddito di cittadinanza - Perché farlo partire ad aprile potrebbe portare al caos : Far partire il Reddito di cittadinanza ad aprile potrebbe portare al caos: l'avvertimento viene da un report pubblicato dall'Alleanza contro la povertà, secondo cui non ci sono gli strumenti adeguati per far partire la misura in tempi così stretti. Per questo motivo chiede di rivalutare la norma e pensare, invece, a un'estensione del Reddito di inclusione.Continua a leggere

Perché reddito di cittadinanza e quota 100 non esistono (per adesso) : Si è concluso l'esame della manovra da parte della Commissione bilancio della Camera. Ma le due misure principali, quota 100...

Arriva la tredicesima - ma in tasca resterà solo l’11% dei soldi : ecco Perché : A dicembre 2018 verranno erogati 36,4 miliardi di euro in tredicesime, ma poco più del 10% resteranno alle famiglie per...

L'Eredità - delirio contro Flavio Insinna : 'Guardate in faccia Federico - capito Perché lo fanno vincere?' : A L'Eredità di Flavio Insinna c'è un nuovo e giovanissimo campione: si tratta di Federico , che si è imposto al quiz pre-serale di Rai nella puntata di giovedì 29 novembre. Federico è arrivato al ...

Red Land-Rosso Istria - un film duro ma necessario sulle Foibe. Perché non capiti più : Quando vengono strumentalizzate è come se le vittime venissero uccise due volte. Lo stesso accade quando vengono ignorate e condannate all’indifferenza. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, furono circa 7.000 gli Italiani vittime delle Foibe: donne, vecchi, bambini, partigiani italiani, intellettuali e contadini, militari e civili. Si stimano in 350.000 gli italiani che dovettero abbandonare le loro case e la loro terra. Iniziata come ...

Perché ho sempre freddo? : Questo blog è stato pubblicato da HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoQuando le temperature calano è normale aver voglia di coprirsi bene e infagottarsi il più possibile. Ma ti sei accorto di avere comunque freddo? Il termostato diventa oggetto di continui litigi col partner? Indossi sempre il giubbotto anche quando i tuoi amici se ne stanno tranquillamente in t-shirt? Esistono dei fattori specifici da ...

Carte di credito - Perché commissioni e costi supplementari sono vietati : (Foto: flickr.com) Buone notizie per chi decide di pagare i propri acquisti con Carte di credito e di debito negli esercizi commerciali. Per l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) i clienti che optano per pagamenti cashless (senza contanti), non devono più preoccuparsi dei costi aggiuntivi legati esclusivamente alla modalità di pagamento scelta. In una nota pubblicata ieri, l’Antitrust ha ribadito che ogni applicazione ...

Donald Trump boccia una relazione sul clima della sua amministrazione Perché : "Non ci crede" : "Non ci credo". Con queste parole Donald Trump ha respinto i risultati di una relazione, rilasciata dalla sua amministrazione, che mostrava gli impatti economici del cambiamento climatico. Prima di salire sull'Air Force One, per un volo diretto in Mississippi, il presidente ha risposto così ai giornalisti assiepati davanti la Casa Bianca. "Al momento siamo più puliti che mai" ha commentato Trump, addossando la colpa a "Cina, ...

Perché per reddito di cittadinanza e quota 100 l'ipotesi ora è una "versione light" : Manovra, dal vertice Conte-Salvini-Di Maio emerge che la soglia del 2,4% di deficit potrebbe non essere più un limite...

Con il freddo aumenta la pressione sanguigna : ecco Perché e con quali effetti : Coprirsi bene durante i mesi più freddi non ci protegge solo dal freddo, ma ci aiuta anche a controllare la pressione sanguigna. Le basse temperature restringono i vasi sanguigni facendo aumentare la pressione sanguigna, poiché è richiesta una pressione maggiore per spingere il sangue attraverso le vene e le arterie ristrette. Anche se la vasocostrizione in condizioni fredde è uno dei meccanismi di sopravvivenza che ci aiuta a preservare il ...