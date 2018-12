Natale 2018: su Rai 1 si festeggia con lo Zecchino d’Oro

ilnotiziangolo

(Di giovedì 13 dicembre 2018)all’insegna dei più piccoli su Rai 1, grazie alla presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano e lod’Oro. Il palinsesto dell’emittente prevede tanti appuntamenti con losotto l’albero, con una prima serata condotta da Carlo Conti. Und’Oroprenderà il via alle 21.15 di venerdì, 14 dicembre, con tante canzoni e protagonisti del festival. Come ospite d’onore ci sarà invece Raffaella Carrà. Ed ancora tanti appuntamenti per, con un focus nei tre giorni di festa più attesi da grandi e piccini.inizia ora per Rai 1 e lod’OroL’Attesa è il grande pomeriggio della Vigilia diche vedrà Rai 1 impegnata dalle 16.40 con una grande festa. La guida è di Paolo Belli e Veronica Maya: si riascolteranno i brani della passata stagione dellod’oro ...