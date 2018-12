Napoli | Zielinski | ' Non so se rinnovo il contratto'

Napoli-Frosinone 4-0 : gol di Zielinski - Ounas e Milik - 2 - . La Juve torna a +8 : Tutto facile per il Napoli, che doma il Frosinone grazie a un comodo 4-0 e risponde al successo della Juve di ieri sera nel derby d'Italia con l'Inter. Ancelotti fa largo uso del turnover, in vista ...

Napoli-Frosinone 3-0 La Diretta Dopo Zielinski e Ounas a segno anche MIlik : Napoli e Frosinone scendono in campo al San Paolo nella partita del sabato pomeriggio alle 15; i ragazzi di Carlo Ancelotti hanno superato l'esame Atalanta nel posticipo di Bergamo di lunedì scorso, ...

Napoli-Frosinone 4-0 : Zielinski - Ounas e due volte Milik : Napoli-Frosinone 4-0, due gol per tempo: Zielinski e Ounas nei primi 45′, due volte Milik nella ripresa. Esordi per Primo tempo Pronti via, Napoli in vantaggio con Zielinski. Sono passati sette minuti, e Piotr ha già cancellato il fantasma di Napoli-Chievo, dello 0-0. È un gol che anestetizza la partita, perché anestetizza il Napoli. La squadra di Ancelotti è come se si fosse seduta, il Frosinone fa poco e sbaglia altrettanto, Meret non ...

Napoli-Frosinone 2-0 - primo tempo : Zielinski e perla di Ounas : Vantaggio immediato È una partita del cuore, Ancelotti lancia Meret e sceglie di inserire Ghoulam fin dal primo minuto. Sul San Paolo aleggia il fantasma di Napoli-Chievo, ma c’è subito un Ghostbusters: Zielinski defilato sulla sinistra, sinistro in diagonale al termine di azione d’angolo. Tiro perfetto al settimo minuto, cancellato lo 0-0. La rete addormenta un po’ il Napoli e la partita, possesso orizzontale e poche occasioni ...

Napoli-Frosinone LIVE : gol Zielinski - partenopei avanti! [VIDEO] : Napoli-Frosinone LIVE – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, chance per Ounas e ...

Live Napoli-Frosinone 1-0 : subito a segno Zielinski! : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli-Frosinone LIVE : gol Zielinski - partenopei avanti! : Napoli-Frosinone LIVE – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, chance per Ounas e ...

Live Napoli-Frosinone 1-0 : subito a segno Zielinski : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

Napoli - Zielinski : “Frosinone insidioso - servirà atteggiamento giusto” : Intervistato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato del prossimo match contro il Frosinone: “Contro l’Atalanta era fondamentale vincere, sono contento che abbia segnato Milik che aveva bisogno di trovare il gol. La partita contro il Frosinone è insidiosa, ma abbiamo già sbagliato contro il Chievo: loro staranno tutti […] L'articolo Napoli, Zielinski: “Frosinone insidioso, ...

Napoli - Zielinski : "Scudetto? Noi non molliamo - possiamo accorciare sulla Juve" : Gli otto punti di distacco dalla Juve non spaventano Zielinski , che spiega al meglio il pensiero comune della squadra: "Lo scudetto? Noi non molliamo niente - dice a Radio Kiss Kiss -. Dobbiamo ...

Napoli - Zielinski ci crede : 'La Juventus ha un calendario più duro' : Napoli - ' Scudetto ? Noi non molliamo niente. Dobbiamo pensare a vincere sempre e poi vedremo cosa accadrà alla fine. La Juventus ha un calendario più difficile in questo periodo e c'è la possibilità ...

Zielinski - Napoli a Liverpool per vincere : ANSA, - Napoli, 6 DIC - "A Liverpool faremo la nostra partita per vincere, ovviamente sarà difficile, ma siamo in una buona posizione nella classifica del girone". Lo ha detto il centrocampista del ...

Napoli - prove di rinnovo per Zielinski. Retroscena Fabian Ruiz : era stato bloccato già a gennaio : In attesa della sessione invernale di calciomercato, dove il Napoli non dovrebbe regalarsi operazioni importanti, il club è già a lavoro per blindare uno dei prospetti più interessanti della sua rosa: ...

Napoli - Fabian Ruiz è un affare anche al fantacalcio. Ma Zielinski si è spento... : Il calcio è fatto di sali e scendi. E spesso quando tu sei in rampa di lancio, qualcun altro rischia di cadere. È il caso di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski al Napoli. Il primo ha iniziato al ...