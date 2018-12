Gasly non teme il confronto con Verstappen

F1 - la rivelazione di Verstappen : “alla fine non vedevo nulla - l’olio di Gasly mi ha sporcato la visiera” : Il pilota olandese ha parlato della sua prestazione in occasione del Gp di Abu Dhabi, svelando un piccolo retroscena Un terzo posto per chiudere al meglio una stagione in chiaro scuro, caratterizzata da alti e bassi che Max Verstappen spera di cancellare l’anno prossimo. photo4/Lapresse Il pilota olandese è riuscito a superare Bottas nella classifica piloti finale, un risultato eccellente che gli permette di guardare al futuro con ...

F1 - Red Bull - Chris Horner : 'Gasly è pronto - ma non bisogna mettergli pressione' : Servirà tempo per ambientarsi e il mondo della Formula 1 non deve aspettarsi un exploit così come fu per Verstappen nel 2016. 'Sarà una sfida per Pierre, ma lui è pronto ha detto Horner ad Autosport. ...