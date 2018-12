Esame avvocato 2018 | seconda prova oggi Parere diritto penale | tracce | risultati | addio

Esame avvocato 2018 - OGGI SECONDA PROVA/ Parere diritto penale e risultati : registrazione certificato nascita : ESAME AVVOCATO 2018, OGGI la SECONDA PROVA: il Parere del diritto penale, info risultati e testi delle due tracce proposte nella PROVA d'ESAME

Lecce - pm arrestato per corruzione : sesso anche per pilotare l’Esame da avvocato in programma l’11 dicembre : L’aiuto durante l’esame da avvocato presumibilmente a fronte della richiesta di rapporti sessuali. Il pm della Procura di Lecce, Emilio Arnesano, da giovedì 6 dicembre nel carcere di Potenza, stava “di recente programmando di interferire sullo svolgimento delle prove scritte”, fissate per la prossima settimana, dall’11 al 13 dicembre. È questo che ha spinto la Procura lucana ad accelerare nella richiesta di custodia cautelare ...

Esame avvocato - prove scritte 11 - 12 e 13 dicembre : come prepararsi : Il bando per l’Esame Avvocato è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.72) lo scorso 11 settembre, ci sono quindi le date di svolgimento delle prove che daranno accesso all’iscrizione all’Albo professionale. L’Esame si volgerà quindi l’11,12 e 13 dicembre 2018. Date che il ministero della Giustizia aveva tempo fa annunciato, e che ora sono ufficiali, perché presenti appunto nel Bando. Scarica qui il Bando Non ci saranno modifiche sostanziali ...

Esame avvocato : le prove - invio della domanda di partecipazione entro il 12 novembre : Coloro che intendono sostenere l'Esame di abilitazione alla professione forense, potranno inoltrare la propria domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti nel bando, fino al prossimo 12 novembre. Le prove scritte avranno inizio circa un mese dopo, precisamente l'11 dicembre 2018, presso le sedi che verranno successivamente comunicate. Le prove d'Esame Come per gli anni passati, le prove scritte saranno articolate in tre ...