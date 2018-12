Ecco Huawei P Smart 2019 | punti salienti e prezzo per l’Europa

Samsung Galaxy A8s - lo smartphone con il 'buco'/ Superata Huawei : Ecco come sarà - IlSussidiario.net : Samsung ha deciso con il suo nuovo modello Galaxy A8s di sbaragliare la concorrenza. sarà infatti il primo smartphone con il 'buco'

Ecco i primi render e le presunte specifiche di Huawei Y7 Prime (2019) : Nuove indiscrezioni parlano delle probabili specifiche tecniche, del prezzo della versione base e ci mostrano alcuni render del presunto Huawey Y7 Prime (2019). Il nuovo entry level della casa di Shenzen potrebbe arrivare presto, entro il prossimo inverno. L'articolo Ecco i primi render e le presunte specifiche di Huawei Y7 Prime (2019) proviene da TuttoAndroid.

Huawei P10 Lite si aggiorna : Ecco GPU Turbo e patch di ottobre : Huawei P10 Lite sta ricevendo un nuovo aggiornamento software in Italia con il quale guadagna la GPU Turbo e le patch di sicurezza di ottobre 2018. L'articolo Huawei P10 Lite si aggiorna: ecco GPU Turbo e patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Mate X : Ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Huawei : Da quando Samsung ha presentato il prototipo del Galaxy F qualche tempo fa, in rete si è cominciato a parlare molto più spesso di smartphone pieghevoli. con molte aziende che stanno ovviamente lavorando a questo leggi di più...

Poco spazio su smartphone Huawei e Honor? Cloud 50 GB ad 1 solo centesimo - Ecco come : Alzi la mano chi (almeno una volta) ha ritenuto insufficiente lo spazio a disposizione sul proprio Huawei e Honor o che in ogni caso ha avuto la necessità di effettuare un backup dei propri dati per mettere in sicurezza foto, video e qualsiasi altro tipo di contenuto presente sul telefono. Il servizio Mobile Cloud messo a disposizione dal produttore, fino al prossimo 30 novembre, è in promozione ad un costo irripetibile e molto ...

Ecco GPU Turbo su Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : decisivo l’aggiornamento B378 : Si rimette in corsa Huawei P8 Lite 2017 brand Vodafone, questa volta per via dell'aggiornamento PRA-LX1 8.0.0.378(C02), in fase di rilascio via OTA e dal peso di 618MB. Come potete ben immaginare, trattasi di un pacchetto molto corposo, e che pertanto si accompagna ad una serie di novità decisamente importanti, che molti utenti stavano aspettando con una certa trepidazione. Si pensi, per citare la modifica a nostro avviso più incisiva, l'innesto ...

Ecco il Kirin 980 di Huawei Mate 20 Pro e compagnia con (quasi) tutti i suoi elementi : Il processore HiSilicon Kirin 980 presentato ad IFA 2018 è il primo al mondo ad essere realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri L'articolo Ecco il Kirin 980 di Huawei Mate 20 Pro e compagnia con (quasi) tutti i suoi elementi proviene da TuttoAndroid.

Problemi allo schermo di Huawei Mate 20 Pro? Ecco la risposta ufficiale di Huawei : Sembra che alcuni Huawei Mate 20 Pro, in particolare quelli che montano i pannelli prodotti da LG, soffrano di Problemi di visualizzazione. L'articolo Problemi allo schermo di Huawei Mate 20 Pro? Ecco la risposta ufficiale di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20X è il top per giocare con lo smartphone : Ecco i risultati di GameBench : Huawei Mate 20X dimostra tutto ciò che sa fare con il gaming, e batte sia Apple iPhone Xs Max che Samsung Galaxy Note 9: ecco i risultati di GameBench su tre dei giochi più famosi. L'articolo Huawei Mate 20X è il top per giocare con lo smartphone: ecco i risultati di GameBench proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli sfondi ufficiali di Porsche Design Huawei Mate 20 RS : Porsche Design Huawei Mate 20 RS è stato uno dei protagonisti dell'evento londinese di pochi giorni fa, i suoi sfondi ufficiali sono già disponibili al download. L'articolo Ecco gli sfondi ufficiali di Porsche Design Huawei Mate 20 RS proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei Mate 20 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei Mate 20 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei Mate 20? Stai pensando di Comprare Huawei Mate 20? In entrambi i casi, ottima […]

Huawei Mate 20 Pro Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei Mate 20 Pro è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei Mate 20 Pro Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei Mate 20 Pro? Stai pensando di Comprare Huawei Mate 20 Pro? In […]

Huawei Mate 20 Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei Mate 20 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei Mate 20 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei Mate 20? Stai pensando di Comprare Huawei Mate 20? In entrambi i casi, ottima […]

Huawei Mate 20 Pro Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei Mate 20 Pro è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei Mate 20 Pro Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei Mate 20 Pro? Stai pensando di Comprare Huawei Mate 20 Pro? In […]