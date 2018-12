Non solo Salaria | nel Lazio 8 impianti per il trattamento rifiuti

Non solo Salaria - nel Lazio 8 impianti per trattamento rifiuti : Capitale in allarme per l' incendio divampato stamane all'impianto di trattamento dei rifiuti Tmb Salario di Roma. Le fiamme, che hanno dato vita a una densa nube nera e a un forte odore di bruciato, ...

Non solo Zapata : così l'Atalanta è diventata una macchina da gol : BERGAMO - L' Atalanta di Gasperini è tornata da Udine con un grande sorriso, la classifica è di nuovo molto buona e in attesa di ricevere la visita della Lazio i bergamaschi si godono un grande Zapata ...

Lega (e Non solo) in piazza con le canzoni di Rino Gaetano - i familiari insorgono : "Siamo stufi" : La sorella e il nipote del cantautore protestano per le sue canzoni sfruttate dalla politica: "Rino non era né di destra, né...

Liverpool-Napoli - Ospina : “Loro grandi avversari - Non c’è solo Salah” : In un’intervista rilasciata al Sun David Ospina, portiere colombiano arrivato quest’anno al Napoli, ha parlato della sfida che stasera attende gli azzurri ad Anfield, casa del Liverpool. L’estremo difensore ha giocato in Inghilterra e conosce la forza dei Reds, ma ha fiducia nelle qualità dei compagni: “È un’ottima opportunità per noi. Loro sono grandi avversari e sappiamo che siamo di fronte ad una squadra davvero ...

Cassano contro tutti : “il Var è una pagliacciata” - il triste Higuain - Messi all’Inter e Non solo : Antonio Cassano ha parlato del campionato di Serie A, definito come quello tra “scapoli ed ammogliati” per il livello basso secondo FantAntonio Antonio Cassano ci ha abituati ad essere uno senza peli sulla lingua ed anche nelle sue recenti esternazioni sul mondo del calcio, non ha lesinato critiche a chicchessia. L’ormai ex calciatore, ospite di Pier Luigi Pardo a Tiki Taka, ha parlato del momento della nostra serie A, ...

Non solo Saipem. Il settore dell'energia è sotto - cyber - attacco : ... è emerso dal report Regional Risks for Doing Business realizzato dal World Economic Forum intervistando 12mila manager in 8 principali aree regionali del mondo, tolgono sempre più il sonno ai ...

Non solo Inter-Psv. Spalletti tra speranza e cattivi pensieri : nostro inviato ad Appiano G.Siamo italiani e pensiamo male. Siamo fatti così e non c'è nulla da fare. Vale per la politica, la società e, ovviamente, anche per lo sport. E allora per il passaggio del turno nel gruppo B di Champions partono i cattivi pensieri. Perché all'Inter per qualificarsi agli ottavi di finale, non basterà vincere a San Siro contro il Psv Eindhoven. No, servirà anche un aiuto concreto dal Barcellona che in casa non deve ...

Il caos della Brexit Non e' solo un problema del Regno Unito : ... il caos della Brexit, un divorzio mal riuscito tra Londra e Bruxelles, è l'ultima cosa che serve all'economia mondiale, ora che la Germania e il Giappone segnano il passo e la Cina, vedi gli ultimi ...

Da Gennaio - Domenica Live andrà in onda solo due ore - Non ‘scontrandosi’ più con Domenica In. Scopri come mai (VIDEO) : Barbara d’Urso il prossimo anno tornerà con cinque programmi tutti su Canale Cinque: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello 16, La Dottoressa Giò ed un nuovo format in prime time. A confermarlo è stata... L'articolo Da Gennaio, Domenica Live andrà in onda solo due ore, non ‘scontrandosi’ più con Domenica In. Scopri come mai (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alghero - proteste per lo scarico in spiaggia : “Non è solo posidonia - ci sono rifiuti” : Ad Alghero, la decisione di ricollocare la posidonia sul litorale ha scatenato le proteste di cittadini e operatori balneari. La pianta marina viene prelevata ad aprile e riportata a novembre per salvaguardare la spiaggia dalle erosioni delle mareggiate. Ma, come ha documentato un video diventato virale, sul rinomato lido turistico, oltre alla posidonia, ci sono finiti anche rifiuti di ogni tipo.Continua a leggere

Amici - fuoco amico contro Maria De Filippi : 'Non è più lo stesso. Oggi vedo solo...'. Il pesantissimo attacco : Un attacco totale ad Amici di Maria De Filippi , firmato niente meno che da Beppe Vessicchio , il celebre direttore d'orchestra protagonista per anni al Festival di Sanremo e che per anni ha fatto ...

Dall’Osso Non si tiene più e critica apertamente Beppe Grillo : “Fa solo battutacce” : Il caso Dall’Osso tiene banco ancora, questa volta si registra una nuova uscita dell’ex 5 Stelle nei confronti di Beppe Grillo “Beppe ti voglio bene, ricomprami al doppio, ovvero zero centesimi, ma con tutto il cuore del mondo”. Lo dice il deputato di Fi, ex M5s, Matteo Dall’Osso commentando il post di Beppe Grillo. “Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere ...

Serie A già decisa - Iachini Non ha dubbi : “questo campionato può perderlo solo la Juventus - è superiore” : L’allenatore dell’Empoli ha commentato l’andamento del campionato, sottolineando la superiorità della Juve rispetto alle avversarie “Il campionato può perderlo solo la Juve, poi può capitare una giornata storta come col Genoa e qualcosina può lasciarlo per strada. I bianconeri hanno dimostrato di essere superiori“. E’ il commento alla stagione dei campioni d’Italia dell’allenatore ...