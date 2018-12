I canali Mediaset tornano sulla piattaforma Sky dal 2 gennaio 2019

Problemi canali Mediaset oggi 24 ottobre : guasto ricezione - perché non si vedono? : Davvero spiacevoli i Problemi ai canali Mediaset di oggi 24 ottobre: un vero e proprio guasto in ricezione delle principali reti private italiane è in corso, in particolare per Canale 5 ma anche Italia 1 e Rete 4, senza dimenticare le trasmissioni su Mediaset Extra. perché non si vedono tutti i programmi di tutti i canali qui riportati? I Problemi canali Mediaset si sono verificati, in prima battuta, nella parte finale della mattinata di ...