Fabrizio Corona aggredito nella notte dai pusher | Ho rischiato di morire

Fabrizio Corona in ambulanza - aggredito nella notte : 'Ringrazio Dio' : Una notte molto movimentata per Fabrizio Corona che ieri sera ha pubblicato diverse Instagram Stories per mostrare di essere impegnato nella realizzazione di un servizio sulla droga nel bosco di Rogoredo a Milano. Qualcosa, però, è andato storto. Subito dopo, infatti, sul suo profilo è apparsa una foto dell’ex re dei paparazzi in ambulanza. Insieme alla foto, anche una didascalia dove l’ex di Asia Argento ha voluto raccontare tutto quello che è ...

Fabrizio Corona preso a pugni nel 'parco della droga' : era inviato di 'Non è l'Arena' : Una notte da dimenticare quella che Fabrizio Corona ha vissuto poche ore fa: mentre si trovava a Rogoredo per realizzare un servizio per la prossima puntata di "Non è l'Arena", l'imprenditore è stato accerchiato ed aggredito da alcuni spacciatori del posto. L'ex re dei paparazzi ha raccontato alle Forze dell'Ordine di esser stato preso a pugni e poi spogliato da alcuni "pusher" che gli puntavano un coltello contro: a salvare l'uomo, sarebbe ...

Fabrizio Corona : "Sono stato aggredito nel boschetto della droga a Milano" : Fabrizio Corona sarebbe stato aggredito nel boschetto della droga di Rogoredo nella notte, a Milano. Stando a quanto ha riferito ai carabinieri, si trovava lì per fare un servizio televisivo sullo spaccio assieme a una troupe quando è stato riconosciuto da alcune persone che l'hanno picchiato.Una pattuglia dei carabinieri l'ha trovato intorno alle 22 e 30 agitato e a torso nudo e ha chiamato un'ambulanza per prestargli le cure del ...

Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco della droga a Rogoredo : su Instagram la foto in barella : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio. L'ex re dei paparazzi è stato...