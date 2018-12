scuolainforma

: ATA controlli graduatorie: diplomi falsi col massimo dei voti e telefoni irraggiungibili - scuolainforma : ATA controlli graduatorie: diplomi falsi col massimo dei voti e telefoni irraggiungibili - zazoomnews : ATA controlli in corso in tutte le province: depennamenti e riformulazione graduatorie - #controlli #corso #tutte… - zazoomblog : ATA controlli in corso in tutte le province: depennamenti e riformulazione graduatorie - #controlli #corso #tutte… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Non si arrestano isulleATA. Non si ferma la lotta ai titolida parte delle segreterie. Nuovo caso di, ottenuti coldei, arriva dal Veneto, anche se i sospettati sono tutti collaboratori scolastici campani. A riportare la notizia è Il Gazzettino.ATA,suHanno ottenuto un ruolo tra il personale ATA che molto probabilmente non gli spettava e l’hanno avuto grazie alla presentazione di. Impossibile per le segreterie reperire i certificati perché idelle scuole squillano a vuoto e quindi impresa ardua risulta verificare. Non si trova alcun contributo versato per cui il caso si infittisce di sospetti. La segnalazione arriva da un istituto scolastico di Garda, in provincia di Verona, a seguito della quale i provveditorati hanno provveduto a diffondere una circolare per ...