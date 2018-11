Violenza sulle donne | al via campagna “Non è normale che sia normale

Serie B - iniziativa contro la Violenza sulle donne : La Lega B scende in campo contro il femminicidio e contro qualsiasi forma di maltrattamento. Lo fa nel week-end della giornata internazionale contro la violenza alle donne che l’Onu ha fissato, nel 1999, al 25 novembre. Durante il 13° turno della Serie BKT i capitani delle squadre, al termine del riscaldamento, consegneranno su tutti i campi un mazzo di fiori a una esponente della società in rappresentanza di tutte le donne. ...

Violenza sulle donne : i numeri sul femminicidio - Sky TG24 - : Sono 3100 le donne uccise dal 2000 a oggi, più di 3 a settimana. Le zone più a rischio: il nord e Roma. E' quanto emerge dal rapporto Eures. I femminicidi rappresentano il 37,6% del totale degli ...

'Non è normale che sia normale' : Mara Carfagna presenta la campagna contro la Violenza sulle donne : L'iniziativa è stata lanciata con un video, un hashtag e il contributo di esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione

Pallavolo - la Revivre contro la Violenza sulle donne : biglietti scontati nel match contro Verona : In occasione del match contro Verona del 25 novembre, per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

"Non è normale che sia normale" : Mara Carfagna presenta la campagna contro la Violenza sulle donne : "Non è normale che sia normale". È questo il nome della campagna presentata da Mara Carfagna, vicepresidente della Camera per la Giornata dell'Onu contro la violenza sulle donne. L'iniziativa ha già raccolto molte adesioni: "Il contributo generoso di decine di donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda, dello sport, dell'università, dell'informazione e della politica seguitissimi sui canali ...

Il calcio scende in campo contro la Violenza sulle donne : ... la Serie A si schiera al fianco di WeWorld Onlus, organizzazione che da 20 anni difende e promuove i diritti delle donne e dei bambini a rischio in Italia e nel Mondo, per combattere ogni forma di ...

La Serie B scende in campo contro la Violenza sulle donne : Durante il 13° turno della Serie BKT i capitani delle squadre consegneranno un mazzo di fiori a una esponente della società. L'articolo La Serie B scende in campo contro la violenza sulle donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Non è normale che sia normale” - la Camera contro la Violenza sulle donne. Carfagna : “Diamo voce a chi l’ha persa” : “Non è normale che sia normale“. Con questo slogan la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, lancia l’iniziativa di Montecitorio per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne in occasione della giornata internazionale del 25 novembre, promossa dalle Nazioni Unite. Una campagna che invita tutti a realizzare e a condividere sui propri account social un video o una foto contro i femminicidi. Perché, spiega la ...

Emma Marrone al Museo Madre di Napoli per l’evento Mai Più Sola contro la Violenza sulle donne : info ingressi : Venerdì 23 novembre, presso il Museo Madre di Napoli, si terrà l’iniziativa “Mai più Sola” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Madrina d’eccezione sarà Emma Marrone, che da sempre si interessa a questi importanti eventi in sostegno delle donne attraverso manifestazioni e non solo. Uno dei tanti esempi è dato dal suo brano “Io di te non ho paura”, un inno contro la misoginia e tutte le forme di violenza ...

Il Monza protagonista della Giornata contro la Violenza sulle donne : Il Monza di Silvio Berlusconi decide di aderire alle iniziative promosse dalla Le Pro in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne L'articolo Il Monza protagonista della Giornata contro la violenza sulle donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie A scende in campo contro la Violenza sulle donne : MILANO - Nel prossimo weekend calcistico, giocatori ed arbitri di Serie A entreranno in campo con segno rosso sul volto, per dare un 'cartellino rosso' alla violenza sulle donne. L'iniziativa, ...

La Serie A dà un rosso alla Violenza sulle donne : nel weekend iniziativa contro i soprusi : Lega Serie A, in collaborazione con WeWorld Onlus, presenta la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: #unrossoallaviolenza. L'articolo La Serie A dà un rosso alla violenza sulle donne: nel weekend iniziativa contro i soprusi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Violenza sulle donne : i consiglieri lombardi in aula con t-shirt "Non sei sola" : La scritta comparirà sabato sul grattacielo del Pirellone in vista della Giornata internazionale contro la Violenza del 25 novembre

CNDDU - manifestazioni contro la Violenza sulle donne : Il comunicato stampa del Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina “Diritti Umani” sulle celebrazioni della Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre 2019). Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comunicato stampa CNDDU Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, vuole porre la sua ...