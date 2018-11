Uomini e Donne anticipazioni | Gemma felice per un nuovo corteggiatore

Uomini e Donne - Ruth - ex di Ivan Gonzalez - avverte le corteggiatrici : 'Fate attenzione' : L'avventura di Ivan Gonzalez sul trono di Uomini e Donne deve ancora iniziare, ma sono gia' numerosi i Gossip che stanno circolando sul ragazzo e sul suo turbolento passato in Tv. Ruth Basauri, ex fidanzata del giovane e tronista della versione spagnola del format di Maria De Filippi, ha voluto mettere in guardia coloro che andranno a corteggiare l'ex tentatore al dating-show di Canale 5. Infatti, nel corso di un'intervista rilasciata a Il ...

Ivan Gonzalez di Uomini e Donne nei guai : la rivelazione di una sua ex : Uomini e Donne: Ivan Gonzalez nella bufera per le rivelazioni della ex Ivan Gonzalez dopo Temptation Island Vip è diventato il nuovo tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Insieme a lui c’è anche Andrea Cerioli, il quale ha fatto innamorare perdutamente a Temptation Alessandra Sgolastra. Comunque sia ormai i due, dopo l’esperienza nel reality show vip condotto da Simona Ventura, si sono ritrovati uno accanto all’altro a ...

Uomini e Donne - trono over : litigi - faccia a faccia - volano anche bottiglie | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. È stata una delle puntate più accese della stagione e in generale degli ultimi anni. Il confronto tra Denise e Caterina è stato infuocato e addirittura sono volate bottiglie verso il parterre femminile. Fortunatamente nessuna è stata colpita e la conduttrice Maria De Filippi ha richiamato all’ordine le dame e i cavalieri del trono over. La discussione è ...

Uomini E Donne - oggi una basita Maria De Filippi! Vola pure uno schiaffo - guarda il VIDEO : Puntate movimentate quelle del trono Over di Uomini e Donne di questa settimana. Dopo la lite sfiorata di lunedì 5 novembre tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama di Torino, Gemma Galgani, oggi... L'articolo Uomini E Donne, oggi una basita Maria De Filippi! Vola pure uno schiaffo, guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : le rivelazioni dell'ex fidanzata sul nuovo tronista : È già stato seduto sulla poltrona rossa del tronista, ma la sua esperienza non si è conclusa nel modo migliore. Ivan Gonzalez, tentatore di Valeria Marini a Temptation Island e nuovo protagonista al fianco di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, ha dovuto abbandonare la versione iberica del dating show, Mujeres y Hombres. Il modello avrebbe infatti avuto altre relazioni durante il periodo di registrazione della trasmissione in onda su ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez nuovo tronista : ecco cosa rivela la ex : Il trono classico di Uomini e Donne è un po’ indietro. C’è stata una lunga pausa durante il ponte di Ognissanti e deve ancora andare in onda la puntata in cui Maria De Filippi annuncia l’abbandono al programma di Mara Fasone. Dalle anticipazioni che circolano in rete, infatti, sappiamo che la tronista non comunicherà la sua decisione in studio. Da quanto trapelato la bella siciliana si sarebbe limitata a dire alla redazione di non trovarsi più ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 06/11 : La puntata di oggi del Trono Over ricomincia con la questione dell’appartamento preso in affitto da Denise e Sebastiano che ha scatenato l’ironia e la rabbia di Armando. Sebastiano vuole sapere a tutti i costi chi abbia rivelato questa cosa ma Armando resiste, così Valentina del parterre femminile esorta chi l’abbia detto ad alzarsi in piedi… e si scopre che è stata Caterina! Scatta una feroce discussione tra Caterina, ...

Tina Cipollari contro Gemma Galgani : si tirano i capelli a Uomini e Donne. Interviene Maria De Filippi : Ci risiamo: Tina Cipollari contro Gemma Galgani. Le due vengono di nuovo alle mani. Come Leggo.it ha riportato, non è la prima volta che nel salotto sentimentale di ' Uomini e donne ', condotto da ...

Claudio Sona di Uomini e Donne a Detto Fatto : ecco cosa ha combinato l’ex tronista : Claudio Sona torna sul piccolo schermo ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto insieme a mamma e zia Claudio Sona si racconta da Bianca Guaccero. Nuova incursione sul piccolo schermo per l’ex tronista di Uomini e Donne ospite nello studio di Detto Fatto. Claudio ha preso parte al programma in onda su Rai 2, partecipando […] L'articolo Claudio Sona di Uomini e Donne a Detto Fatto: ecco cosa ha combinato l’ex tronista proviene da ...

Uomini e Donne - il nuovo tronista Ivan sotto accusa : parla l’ex fidanzata : Uomini e Donne: Ivan Gonzalez accusato da una sua ex fiamma spagnola A voler rivelare chi è realmente Ivan Gonzalez, nuovo tronista di Uomini e Donne, è Ruth Basauri, ex fiamma del ragazzo. Proprio nelle ultime ore, sul sito de Il Vicolo delle news è stata pubblicata un’interessante intervista alla Basauri. La ragazza ha conosciuto […] L'articolo Uomini e Donne, il nuovo tronista Ivan sotto accusa: parla l’ex fidanzata proviene ...

Uomini e donne - puntata 6 novembre 2018 : anticipazioni e diretta ore 14.45 : Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e donne, puntata 6 novembre 2018: anticipazioni e diretta ore 14.45 pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2018 12:47.

Uomini e Donne oggi : una dama si è innamorata - schiaffi in studio : oggi Uomini e Donne: Roberta innamorata di Gianluca, volano schiaffi in studio Anche oggi, 6 Novembre 2018, va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Si riparte da dove eravamo rimasti. Discussione abbastanza animata tra Denise, Armando, Sebastiano e Caterina. Questi ultimi due non sembrano credere alle parole dei primi. Alla fine, Sebastiano […] L'articolo Uomini e Donne oggi: una dama si è innamorata, schiaffi in studio proviene da ...