Samsung Infinity Flex Display | ecco lo smartphone pieghevole

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Dopo anni di attesa,scopre le carte e mostra quale sarà la prossima chiave di sviluppo nel mondo degli: ipieghevoli. AllaDeveloper Conference in corso a San Francisco, il colosso coreano ha svelato il nuovo, lo schermoin arrivo sui Galaxy nel corso del 2019. Dopo essere riuscita a curvare gli angoli dello schermo (a partire dal Galaxy S6 Edge),va oltre e riesce a realizzare uno schermo vero e proprio in grado di piegarsi. Nella versione compatta ha le dimensioni di unoda 4,6 pollici, ma se lo apri hai a disposizione unOLED da 7,3 pollici: praticamente un tablet ma più comodo da trasportare e da utilizzare soprattutto per la visione di film e per giocare. Per il momento si tratta di un prototipo che uscirà nel corso dei prossimi mesi – e dovrebbe chiamarsi Galaxy F, almeno stando alle ...