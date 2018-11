Renzi | ' Fra qualche mese torneranno i tecnici al Governo | quelli che io ho combattuto'

Renzi : “Tra qualche mese torneranno i tecnici al governo. Il 5 marzo mi chiamò Franceschini per dirmi di andarmene” : Il futuro, con la previsione di un governo tecnico a breve. E anche il passato, non per fare autocritica ma per raccontare un retroscena dell’immediato post-elezioni: “Mi dissero che dovevo andarmene, non lo avrei fatto manco morto”. Matteo Renzi fa le carte all’esecutivo M5s-Lega e torna sul terremoto interno al Pd dopo il voto del 4 marzo, con una frangia dem che, racconta nel libro di Bruno Vespa, voleva ...

Renzi : “Il 5 marzo mi chiamò Franceschini - voleva un accordo Pd-M5S e Di Maio premier” : "Avemmo un dialogo molto civile. volevano un accordo che partisse da Di Maio premier. Non mettevano veti, anzi si auguravano che portassi la mia esperienza in Italia o all'estero. Manco morto, risposi, io non ci sono, noi non ci siamo", rivela l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a Bruno Vespa.Continua a leggere

Renzi : Franceschini mi chiamò per dirmi di andarmene. : "Quando la mattina del 5 marzo mi chiamò Franceschini per dirmi in modo sbrigativo che dovevo andarmene, capii che c'era una parte del Pd che fin dalla notte elettorale immaginava che noi dovessimo metterci d'accordo con i 5 Stelle. C'era un'ala della vecchia sinistra democristiana che si poneva di romanizzare i barbari". Lo racconta Matteo Renzi nel nuovo libro di Bruno Vespa, ricostruendo il fallimento della trattativa con il Movimento 5 ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso di Estofex : piogge torRenziali - grandine e tornado in Sicilia - nubifragi su Sardegna e Centro-Sud : Allerta Meteo – nuovo ciclone nel Mediterraneo in questo weekend ed Estofex lancia nuovi avvisi in merito. Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo centro-meridionale principalmente per nubifragi. Livello di Allerta 2 anche per parti della Sicilia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, tornado e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per l’Algeria nordorientale, principalmente per ...

Allerta Meteo Roma - piogge torRenziali in città : è allarme per i nubifragi di domani - il sindaco Raggi al COC dovrà decidere sulle Scuole Chiuse : 1/4 ...

Matteo Renzi - chiesto rinvio a giudizio della madre/ Direkta - Laura Bovoli accusata di bancarotta fraudolenta : Matteo Renzi, chiesto rinvio a giudizio della madre Laura Bovoli: è accusata di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac della società Direkta srl. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:03:00 GMT)

FloRenzi tiene in ansia Di Francesco per la sfida di stasera : A Napoli, con il forte dubbio legato alle condizioni di Florenzi. Al netto delle rassicurazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Di Francesco, 'Sarà disponibile', e delle prove tattiche ...

M5S - bufera per frase di Grillo su autistici. Renzi : 'Per me fai schifo' : A insorgere il mondo dei partiti , con Pd e Fi in prima fila, e quello dell'associazionismo. 'L'autismo è la malattia del secolo. L'autismo non lo riconosci, per esempio è la sindrome di Asperger , ...

"Nella commedia all'italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro...

Leopolda - Bonolis a Renzi : “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” : “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro sono sempre i migranti“. Così Paolo Bonolis scherza con il senatore Pd, Matteo Renzi, sul palco della Leopolda a Firenze, parlando dei due vicepresidenti del Consiglio. “Salvini e Di Maio usano il decreto in maniera ...

Matteo Renzi vs Massimo Franco : 'Un giornalista che dice cose false deve vergognarsi' : Matteo Renzi, PD, vs Massimo Franco: 'La citazione delle fonti la insegnano all'abc del giornalismo. Non ho mai detto che questo governo non sarebbe durato fino a capodanno'. 17 ottobre 2018 Diventa ...

Renzi litiga con tutti a la7. lo scazzo con franco e quello con floris : se vuole posso condurre io.. - Politica : VIDEO! renzi A floris: 'SE vuole posso condurre ANCH'IO' VIDEO - L'INTERVISTA INTEGRALE DI floris A renzi VIDEO - LO scazzo renzi-franco 1 - renzi: 'ABOLIRE LA POVERTÀ? DI MAIO DA

Matteo Renzi costa 20mila euro : rivelata la cifra per invitare l'ex Premier ad una conferenza : ... è possibile ingaggiare anche politici come Jose Manuel Barroso e Michail Gorbaciov, oltre a uomini di sport come Franz Beckenbauer e Pierluigi Collina, o dello spettacolo come Colin Firth e Bob ...

FRANCIA - PIOGGE TORRenziALI AUDE : 13 MORTI/ Alluvione - video ultime notizie : 1000 evacuati a Carcassonne : FRANCIA, PIOGGE e inondazioni AUDE: almeno 13 MORTI per il maltempo. video Alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:03:00 GMT)