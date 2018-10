Maturità 2019 | addio al tema di storia

Blastingnews

: Posso chiederti con quanto sei uscita agli esami? È importante per entrare all'università (tipo per medici appunto)… - colecisti : Posso chiederti con quanto sei uscita agli esami? È importante per entrare all'università (tipo per medici appunto)… - rosatoeu : Liliana Segre: «Mi fa paura un esame di Maturità senza tema di storia». - viverepesaro : Conservatorio Rossini, anche maturità civica -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Scompare la traccia didaldi maturita': la tipologia C, con la quale finora si è indicato ilstorico, non rientra nei nuovi programmi del ministero per il prossimo esame di maturita'. Oltre alla cancellazione della terza prova VIDEO, misura annunciata qualche giorno fa, ecco quindi ecco un'altra importante novita': le tipologia didiventeranno solamente tre, rispetto alle quattro precedenti. Secondo i documenti ministeriali, la prima prova scritta del nuovo esame di maturita' sara' strutturata in tre tipologie di prove: la tipologia A prevede l'analisi del testo, la tipologia B verte sull'analisi e la produzione di un testo argomentativo, mentre la tipologia C riguarda la riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo sutiche di attualita'. Manca ilstorico. La reazione degli storici La novita', introdotta con una Circolare ...