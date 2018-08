Cambiamenti climatici | anche con 2 gradi in più siamo fritti?

Siccità - ondate di caldo record e alluvioni : ecco come i Cambiamenti climatici stanno aumentando i fenomeni metro estremi : L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperature record un disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di caldo, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dalla Siccità si stanno diffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane ...

Negli anni '80 ci saremmo potuti salvare - ora i Cambiamenti climatici sono irreversibili : "Il mondo si è surriscaldato più di un grado dall'inizio della rivoluzione industriale. L'accordo sul clima di Parigi - il non obbligatorio, impossibile da far rispettare e già ignorato trattato ...

Cambiamenti climatici : i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera sono i più alti degli ultimi 800.000 anni [DATI] : La concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto il suo livello più alto in almeno 800.000 anni, secondo gli esperti. Nell’aprile di quest’anno, la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ha superato la media di 410 parti per milione (ppm) per l’intero mese, secondo le analisi del Mauna Loa Observatory. Si tratta della prima volta nella storia delle analisi dell’osservatorio che la media di un mese intero ha ...

Tossicodipendenti dai Cambiamenti climatici - il meteo estremo è la normalità : Ci dite che è normale avere 40°C, ma non è così, in quanto la scienza, ovvero quella forma di ricerca su cui si basa il progresso della civiltà umana, ha censito per decenni e decenni medie di ...

Le conseguenze derivanti dai Cambiamenti climatici quanto costano? - Advisor Abbate - : Sono rimasto veramente perplesso nel constatare quanto tutto ciò stia modificando radicalmente l'economia planetaria.

Climatologo Usa : il caldo estremo è il “volto dei Cambiamenti climatici” : Le ondate di caldo estremo e gli incendi che stanno investendo il globo sono “il volto dei cambiamenti climatici”, con le conseguenze del riscaldamento globale che “si svolgono in tempo reale”. Lo ha detto al Guardian uno dei più grandi climatologi del mondo, Michael Mann, della Penn State University. “Questo è il volto del cambiamento climatico – ha detto Mann – non avremmo letteralmente assistito a ...

Il Sahara sta crescendo : espansione di oltre il 10% nell’ultimo secolo a causa dei Cambiamenti climatici : Il riscaldamento globale sta facendo crescere il deserto del Sahara: è quanto indica uno studio dell’University of Maryland. Gli scienziati hanno scoperto che il deserto più grande del mondo si è allargato di oltre il 10% nel corso dell’ultimo secolo. Lo studio suggerisce che anche gli altri deserti del mondo potrebbero espandersi con i cambiamenti climatici che continuano a scaldare il pianeta. I ricercatori hanno analizzato i dati sulle ...

Ambiente - “Camminiamo la biodiversità” : confermati gli effetti dei Cambiamenti climatici sugli ecosistemi di alta montagna : Dopo lo svolgimento del BioBlitz, sabato scorso, presso la Stazione di Ricerca Ecologica a Lungo Termine LTER del Velino, si è conclusa ieri l’iniziativa “Camminiamo la biodiversità”, promossa dai Carabinieri Forestali, con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Comune di Magliano de’ Marsi, con l’adesione delle Associazioni ecologiste WWF Abruzzo Montano, Salviamo l’Orso ed Appennino Ecosistema ed il sostegno fondamentale ...

I Cambiamenti climatici stanno cambiando gli ecosistemi di alta quota : Pieno successo del BioBlitz in corso presso la Stazione di Ricerca Ecologica a Lungo Termine LTER del Velino, nell’ambito dell’iniziativa “Camminiamo la biodiversità. Sugli Appennini alla ricerca dell’ecologia”, promossa dai Carabinieri Forestali, con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Comune di Magliano de’ Marsi, con l’adesione delle Associazioni ecologiste WWF Abruzzo Montano, Salviamo l’Orso ed Appennino Ecosistema ed ...

Apre lunedì il Gran Paradiso Film Festival e scende in campo sui Cambiamenti climatici : ... un documento che riflette il punto di vista del Gran Paradiso Film Festival sugli effetti che il cambiamento climatico sta generando sugli ecosistemi, sulla società e sull'economia. Predisposto e ...

Forest and Farm Facility : costruire comunità agricole e forestali più forti e resistenti ai Cambiamenti climatici : Milioni di piccoli agricoltori e silvicoltori saranno in grado di proteggere meglio le proprie terre dall’impatto dei cambiamenti climatici e migliorare i mezzi di sussistenza grazie ai rinnovati sforzi globali annunciati oggi a margine della Settimana Mondiale delle Foreste (COFO24). L’iniziativa Forest and Farm Facility – una partnership tra FAO, IIED, IUCN e AgriCord avviata nel 2013 – incrementerà il proprio impegno ...

Cambiamenti climatici : Amorim Cork al “Climate Change Leadership 2018” al fianco di Obama : È un grande onore per Amorim Cork Italia partecipare al successo della casa madre, tra i partner principali del Summit “Climate Change Leadership 2018”, nella città portoghese di Porto, rappresentata dal presidente del CDA António Rios Amorim (già vincitore del Premio Imprenditore dell’Anno 2018). Un tema su cui le linee guida aziendali, a tutti i livelli, si stanno impegnando per consegnare un futuro migliore alle generazioni che ...

Greenpeace in azione in Finlandia durante l’incontro Trump-Putin : “Agire subito per combattere i Cambiamenti climatici” [GALLERY] : 1/5 ...

Onu : Cambiamenti climatici grave minaccia a sicurezza Paesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve