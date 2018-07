Loreto Aprutino PE | al CEA Parco dei Ligustri lezioni sulle piante anti-inquinamento

“Viviamo il giardino” al Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino : estate tra ecologia e botanica : Inizierà il 15 luglio il ciclo di eventi dal titolo “Viviamo il giardino” presso il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino (PE). Per l’occasione, il Parco botanico loretese si trasformerà in un grande laboratorio per conoscere i segreti delle piante affrontando svariati argomenti di ecologia e botanica . Le lezioni e le visite guidate, aperte a gruppi, famiglie e bambini, si ...

Il 2 giugno “Incontriamoci in Giardino 2018” al Parco dei Ligustri di Loreto Aprutino : Il 2 giugno il CEA di interesse regionale e Giardino paesaggistico Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino (PE) partecipa all’evento nazionale “Incontriamoci in Giardino 2018” promosso e organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sono 130 i giardini in tutta Italia che sono stati selezionati e che si potranno visitare durante la Festa della Repubblica. L’evento ha l’obiettivo ...