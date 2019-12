Delfinato: vince Vichot, si muovono i big (Di sabato 9 giugno 2012) Il 23enne Arthur Vichot ha vinto la quinta tappa del Giro del Delfinato. Il giovane francese ha tagliato il traguardo a braccia alzate dopo aver salutato i compagni di fuga a poco più di 5km dal traguardo. Nel gruppo dei big, in una frazione che presentava discrete difficoltà altimetriche anche se lontane dal traguardo, Evans e Nibali hanno provato a mettere in difficoltà Bradley Wiggins, leader della generale, che però è riuscito a rientrare prima con l’aiuto dei compagni e successivamente con un’azione in solitaria. Nella prima parte della corsa riescono ad avvantaggiarsi Fofonov, Reza, Sarmiento, Di Gregorio, Egoi Martínez, Vichot, Navarro, Jeandesboz, Losada e Mederel. In cima alla Grand Colombier il loro vantaggio sulla testa del gruppo è di 3’52’’. Su quest’ascesa avevano provato a riportarsi all’inseguimento 7 uomini, tra i quali Feillu, Moncoutie e Marzano, che però sono ...

