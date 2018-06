Vulcano Kilauea | 112 milioni di metri cubi di lava eruttati finora mentre esplosioni e

Hawaii : il fiume di lava del Vulcano Kilauea visto dallo spazio [GALLERY] : 1/3 Copyright contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ...

Hawaii - eccezionali eventi meteorologici innescati dalle eruzioni del Vulcano Kilauea : eccezionali eventi meteorologici stanno colpendo la Grande Isola delle Hawaii , dove il vulcano Kilauea continua ad eruttare dal 3 maggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale delle Hawaii è stato costretto ad emanare un’incredibile allerta per maltempo invernale dopo la comparsa di pioggia congelantesi e ghiaccio in alcune aree. L’insolito evento meteorologico è incredibilmente raro alle Hawaii e gli esperti hanno ammesso che si tratta di ...

Dal Kilauea al Fuego : 3 cose essenziali da sapere sui pericoli di un Vulcano : Recenti foto e video della devastante eruzione del vulcano de Fuego in Guatemala mostrano molte persone che osservano e riprendono i flussi incandescenti, simili a nubi, di gas, cenere e materiale vulcanico, chiamati flussi piroclastici, che viaggiano verso di loro lungo le pendici del vulcano . Ecco, questo fa capire che alcune persone non sono pienamente consapevoli dei pericoli rappresentati dai vulcani vicino a cui abitano. Anche se ogni ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : da una sola fessura la spaventosa quantità di 100.000 litri di lava al secondo - ancora esplosioni e terremoti in cima [GALLERY] : 1/28 ...

Allerta in Giappone : dopo il Vulcano Kilauea - potrebbe toccare al Monte Fuji : Il vulcano Kilauea erutta da 5 settimane sulla Grande Isola delle Hawaii, con flussi di lava e pennacchi di cenere tossica che emergono dal suo cratere sommitale. Ora i geologi indicano il prossimo potenziale vulcano ad entrare in eruzione: si tratta del Monte Fuji, in Giappone, che potrebbe essere addirittura più esplosivo. Il vulcano Kilauea ha manifestato tutta la sua furia con fiumi di lava che stanno devastando l’angolo sudorientale ...