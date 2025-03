Ilgiorno.it - Mina: 60 anni fa la morte del fratello Geronimo, cantante scomparso in un incidente a Pizzighettone

Cremona, 24 marzo 2025 – Domani, martedì 25 marzo,, leggenda della musica italiana, compirà 85. Un compleanno in cifra tonda, così come sarà in cifra tonda unversario di un evento triste per l’interprete di brani storici come “Le mille bolle blu” e “Grande, grande, grande”. Fra poco più di due mesi, infatti, cadranno i 60dalladi Alfredo Mazzini, ildi, anche lui. Una carriera spezzata a soli 22, da un terribilestradale. Chi era Alfredo Mazzini nacque il 23 aprile 1943, nel pieno del secondo conflitto mondiale a Cremona, dove la famiglia disi era trasferita, da Busto Arsizio. La sua brevissima carriera dasi sviluppò all’ombra di quella della sorella, che proprio all’inizio degli‘60 aveva iniziato a spiccare il volo verso le vette che toccherà a partire dalla metà del decennio.