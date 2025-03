Ilgiorno.it - Truffa del falso incidente ai danni di un anziano cardiopatico: 37enne arrestato in flagrante

Milano, 23 marzo 2025 – Il raggiro del finto. L'aggressione verbale all'automobilista. La richiesta di soldi. La banconota da 5 euro quasi strappata dalle mani della vittima e poi consegnata al figlio minorenne che aspettava in auto insieme alla mamma. Il copione messo in scena daltore seriale è stato interrotto dagli agenti della Squadra mobile, che hannoinun trentasettenne italiano, con numerosi precedenti di polizia; in macchina, i poliziotti hanno trovato gli arnesi del mestiere, vale a dire gessetto bianco e gommino nero per realizzare le finte rigature sulla carrozzeria. Bareggio:dello "specchietto", bloccati due uomini e una giovane incinta / VIDEO Il fintoal Portello Stando a quanto ricostruito, nella mattinata di sabato 22 marzo 2025, il trentasettenne ha agganciato un pensionato di 84 anni,e invalido, nel parcheggio di un centro di riabilitazione in via don Luigi Palazzolo, al Portello.