Zonawrestling.net - WWE: Damian Priest ancora devastato da Drew McIntyre a SmackDown di Bologna

Leggi su Zonawrestling.net

Il primo match della storica puntata diha visto protagonisti, Jimmy Uso,e Shinsuke Nakamura in un incontro di coppia, seguito da un intenso confronto post-match che ha infiammato il pubblico italiano. Prima dell’inizio del match, Wade Barrett ha narrato quanto accaduto la settimana precedente, quandoaveva lasciatoal tappeto dopo un brutale attacco. Un presagio di quanto sarebbe tristemente accaduto nuovamente da lì a poco. L’inizio caotico del matchShinsuke Nakamura ehanno fatto ingressi separati mentre i loro avversari erano già sul ring. Non appenasi è avvicinato,è uscito dal quadrato per iniziare una rissa con lui. Jimmy Uso ha eseguito un tuffo oltre le corde, e solo quando tutti i lottatori sono rientrati nel ring, l’arbitro ha fatto suonare la campana per dare inizio ufficiale al match.