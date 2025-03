Ilrestodelcarlino.it - Uomo sui binari. I carabinieri lo afferrano: salvo

"Venite, fate presto c’è unsui". È scattato l’allarme ieri poco prima delle 13 alla stazione ferroviaria di Senigallia dove un, secondo i testimoni, si è messo a passeggiare sui, forse incosciente di quello che sarebbe potuto succedergli. Non aveva scelto di farla finita, ma era in stato confusionale, in quanto si era allontanato da una struttura sanitaria della città dirigendosi fino alla stazione ferroviaria, probabilmente nell’intento di voler tornare a casa. L’, sotto gli occhi di alcuni pendolari, tra cui molti studenti, è stato richiamato dai, arrivati sul posto con due gazzelle. I militari lo hanno invitato a raggiungerli, allontanandolo così daie mettendolo in. L’è stato identificato e affidato al personale sanitario che è arrivato in ambulanza sul posto.