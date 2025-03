Velvetgossip.it - Masquerade – Il film con Pierre Niney presenta un cast di talenti emergenti

Il– Ladri d’amore“, diretto da Nicolas Bedos, debutterà in prima visione su Rai 2 il 20 marzo 2025. La pellicola, che ha debuttato nel 2022, vede come protagonista l’attore francese, noto per il suo ruolo in “Yves Saint Laurent“. In questa nuova avventura cinematografica,interpreta Adrien, un ex ballerino che, dopo un grave incidente motociclistico, si ritrova a lavorare come gigolò sulla splendida Costa Azzurra.Ile i personaggi principali, vincitore del Premio César, offre una performance intensa nei panni di Adrien, un giovane uomo costretto a reinventarsi dopo un evento che ha stravolto la sua vita. La sua storia si intreccia con quella di Margot, interpretata da Marine Vacth, una giovane donna astuta e affascinante, che vive di truffe e inganni.