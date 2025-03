Sport.quotidiano.net - L’ex numero uno: "Nella mia classifica del campionato è al top con De Gea e Svilar. Da due anni ha svoltato e non sbaglia più». Pagliuca: "Lukasz da podio, mai stato così forte»

Gianluca, qual è la forza di Skorupski? "L’essersi migliorato tanto. I portieri con l’età acquisiscono esperienza e l’esperienza è un fattore fondamentale per chi deve difendere la porta e insieme guidare da dietro i compagni di reparto. Un altro fattore decisivo sono gli allenatori dei portieri che incontri: e sia nello staff di Motta che in quello di Italiano ci sono grandi professionisti". Eè diventato completo. "E’ da dueche ha. Nonuna partita e anzi più di una volta di partite ne ha salvate con le sue parate. Oggi ha un rendimento continuo che prima non aveva. E poi èmesso in competizione con Ravaglia ma non ha mai fatto una dichiarazione fuori posto". Dove lo colloca nel panorama dei portieri della Serie A? "Sulmiaè tra i primi tre delcon De Gea e