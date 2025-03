Lanazione.it - La Val Bisenzio ferita, frane e smottamenti. Uno stillicidio continuo: “Cittadini collaborate”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 18 marzo 2025 – Si continua a far la conta dei danni in Val difra le zone già duramente provate dall’alluvione del 2023 e che da allora non si sono mai riprese. Un conto che, come tutti si immaginavano e come aveva confermato il geologo Marco Morelli in un’intervista rilasciata al nostro giornale è in continua evoluzione perché l’acqua che si è accumulata con le piogge eccezionali degli ultimi mesi è andata a gravare su una situazione già precaria per costituzione: nuovie cedimenti, oltre a quelli già messi in conto, sono in queste ore dietro l’angolo. Due nuovi importanti cedimenti restano a Vaiano, individuati da Comune durante la ricognizione fatta nei giorni scorsi: uno sulla strada per Grisciavola, dove abitano diverse famiglie che già nel 2023 avevano perso, con l’ingrossarsi del torrente, il ponte; uno sulla strada forestale/sentiero della Fratta, dall’Isola a Savignano.