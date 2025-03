Quotidiano.net - Grande Fratello, eliminati e nominati di ieri sera

Manca solo una puntata alla finale del 31 marzo del. Un’edizione da record, per quanto riguarda la durata del reality show, si sta concludendo. E nella puntata di lunedì 17 marzo non sono mancate le polemiche, le discussioni accese e le eliminazioni. Ben due nella stessata. D’altro canto, nella Casa deli concorrenti rimasti sono ancora tanti e l’atto conclusivo si avvicina. GliLa crisi fra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi Lorenzo e Shaila litigano di nuovo GliAd andare inon al termine della puntata di giovedì 13 marzo erano stati Javier Martinez, Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli ed Helena Prestes. Ad essere eliminato è stato Javier Martinez. Che però, guardacaso, non viene eliminato definitivamente perché aveva ricevuto la seconda vita dal pubblico nel televoto di diverse settimane fa.