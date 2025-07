Calciomercato Roma Gasperini spinge per Wesley | Benfica forte su Rios

Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novitĂ importanti ogni ora che passa. Questo complice anche un Massara che sta accelerando su diversi fronti, spinto da un Gasperini che si aspettava, a questo punto dell’estate, di avere a Trigoria almeno 2-3 innesti dei tanti che servono per rendere la rosa competitiva. Si lavora col Brighton per chiudere l’affare Ferguson, ma due sono le prioritĂ assolute del club capitolino, e portano i nomi di Wesley e Richard Rios. Non si molla Wesley, il Gasp chiede di insistere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

