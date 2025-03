Bergamonews.it - Da Claudio Gotti a Mimma Forlani: la settimana di “Tierra!”

Parlare di storia e affrontare con affetto e memoria la storia di un borgo agricolo. È questo, forse, il successo della rassegna! Nuove rotte per un mondo più umano: trovare il modo di tracciare diverse vie che ci aiutino a guardare e sperare in un mondo con più umanità ripercorrendo la storia, parlando di territorio e ambiente, delle tradizioni locali o alzare lo sguardo verso continenti a noi lontani, ma estremamente connessi. Lo fa con incontri con autori e studiosi che ci aiutano a rispondere alle tante domande che il nostro vivere in un mondo così complesso ci pone.Questas’incontrerànella serata “Napoleone in Lombardia”, venerdì 21 a Boltiere e sabato 22con “Il giro delle stagioni” a Filago.Venerdì 21 marzo, alle 21, nell’incontro “Napoleone in Lombardia” a Boltiere, al centro civico “A.