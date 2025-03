Iodonna.it - Alle 21.20 su Rai 2 tornano La stanza inclinata, Segui il labiale e gli altri giochi previsti dal format

21.20 su Rai 2 va in una nuova puntata di Stasera tutto è possibile 2025, la settima di questa edizione. Tanti gli ospiti in scaletta, che si metteranno alla prova con idal format. Non è una gara ma una serata di divertimento e risate, senza montepremi né vincitori. Su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile”: Stefano De Martino ci porta dietro le quinte X Leggi anche › Tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile 2025”, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Andrea Pucci Stasera tutto è possibile 2025, gli ospiti del 18 marzoÈ questa la forza del programma: tutto il cast è al servizio dello spettacolo con il solo obiettivo di intrattenere e, prima ancora, divertirsi.