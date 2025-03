Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva accusa Manuela: “Non era in garage quella mattina, lei mente”. Video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 17 marzo 2025 – E' durato 6 ore l'interrogatorio in carcere di, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli che ora chiede di tornare in libertà.. Al centro dell'interrogatorio, alla presenza del gip Vinicio Cantarini e del pm Daniele Paci, ci sono state le dichiarazioni diBianchi, nuora della vittima ed ex amante del: lei, indagata per favoreggiamento, ha raccontato agli inquirenti di aver visto l’ex amate ladel ritrovamento del cadavere. Cosa ha detto oggiUna versione che però è stata smentita categoricada– spiegano i legali del senegalese Andrea Guidi e Riario Fabbri –. Il 35enne senegalese ha negato di essersi trovato nel, prima del ritrovamento del cadavere da parte die di averla avvertita della presenza del corpo di una donna tra le due porte tagliafuoco.