Cityrumors.it - ?Il futuro è realtà: autobus senza conducente cominciano a circolare – VIDEO

Leggi su Cityrumors.it

Innovazione in Europa: un minibuspercorre 2,2 km con quattro fermate. Un viaggio gratuito che anticipa ildei trasportiWelcome to the future! Al grido di questo motto, alcuni pendolari hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza futuristica. I fortunati in questione, infatti, sono saliti su un minibus. Il veicolo in questione ha percorso da solo un tragittodi 2,2 km nel cuore della città, fermandosi in quattro stazioni strategiche.?Il– (Screenshot X) Cityrumors.itI viaggiatori, curiosi e un po’ increduli, hanno goduto gratuitamente del servizio, mentre il veicolo autonomo, realizzato in collaborazione tra Renault e WeRide, si muoveva con la precisione di un orologio svizzero.