Justcalcio.com - TS – “Ai ragazzi ricordo sempre l’importanza della maglia Toro”

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-16 00:53:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:“Penso che oggi abbiamo fatto una vittoria di sofferenza, questo fa parte di quelli che sono i valori. A volte si preparano le partite come se fosseroperfette, ma ci sono anche gli avversari. Siamo stati bravi a capire chi avevamo di fronte, nella difficoltà avevamo bisogno del nostro pubblico, hodetto aidi quella che è la storia di questa”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Torino Paolo Vanoli dopo la vittoria per 1-0 contro l’Empoli.“Abbiamo dieci finali”“Dal girone di ritorno abbiamo messo un’altra marcia, vuol dire che abbiamo avuto continuità – ha aggiunto il mister granata – Abbiamo perso dei punti col Parma e col Bologna, ci è mancato quel pizzico di mentalità .