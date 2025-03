Oasport.it - Sorteggio WTA Miami 2025: Paolini in zona Jabeur, al via Cocciaretto e Bronzetti

Sorteggiato poco fa il tabellone del quarto WTA 1000 della stagione, quello di. Dalle parti dell’Hard Rock Stadium prende il via il torneo che, dal 1985 (anno della sua nascita), ha visto vincere praticamente tutte le grandi succedutesi da quell’anno: Navratilova, Evert, Graf, Sabatini, Selez, Sanchez, Hingis, le Williams (Serena 8 volte), Clijsters, Azarenka, fino a Barty e Swiatek. Vero è che qualche nome manca, ma per quello c’è potenzialmente ancora tempo.Alcuni primi turni si fanno decisamente notare: Kvitova-Kenin mette di fronte due ex vincitrici Slam provenienti da vicende ben diverse (la ceca ha anche vinto proprio questo torneo due anni fa), ma meritano anche alcuni della parte bassa: Kalinina-Azarenka, Yastremska-Bencic e Boulter-Stearns. Attenzione anche a Naomi Osaka, potenzialmente protagonista nello spot con Samsonova e Kasatkina.