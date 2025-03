Ilrestodelcarlino.it - Primavera a caccia del bis. Ma il Monza non scherza

Sono rimaste da disputare le ultime nove giornate, in pratica è iniziata la volata finale nel campionato di1. Il Cesena è in linea con l’obiettivo salvezza, la squadra allenata da Nicola Campedelli può vantare cinque punti di distacco dalla zona playout. Certo non è il momento di adagiarsi sugli allori, anzi da adesso in poi le motivazioni oltre alla condizione fisica faranno davvero la differenza. Oggi, alle 13, al Centro Sportivo Monzello, i giovani bianconeri sono chiamati ad affrontare ildi Oscar Brevi che cercherà di allungare la striscia positiva visto che arriva da due vittorie consecutive. I lombardi con 40 punti in classifica possono ancora coltivare l’ambizione di entrare nei playoff, obiettivo non facile da raggiungere dato che dovrebbero scavalcare ben quattro avversarie.