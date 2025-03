Ilgiorno.it - La rete dei cyberbulli: un caso su 5 lombardo. E il 30% dei figli colpiti da “mental breakdown”

Milano – Unsu cinque (il 20,5%) degli episodi dismo e violenza inriguarda la Lombardia, e in particolare la cintura dell’hinterland milanese. Piemonte e Lazio al secondo posto (17%). Il triste primatoemerge dai dati del Centro studi Fondazione Carolina dedicata a Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta dismo in Europa, che si tolse la vita a 14 anni il 5 gennaio del 2013. Tradotto: dei 274 casi gestiti nel corso degli ultimi due anni scolastici dal servizio di Pronto intervento cyber, denominato “Rescue Team“, sulla base di segnalazioni di studenti e famiglie su tutto il territorio nazionale, la “fetta più grande“ riguarda proprio la Lombardia. Anche se una consolazione c’è, perché rispetto all’ultima rilevazione passa dal 25 al 20,5 per cento.