Figlio concepito durante il colloquio in carcere, odissea per riconoscere il bimbo

Bologna, 15 marzo 2025 – “Non è stato permesso a un padre di assistere alla nascita del. Tutto questo è assurdo. Il mio compagno sta pagando per quello che ha fatto, sta scontando la sua pena. Ma aveva il diritto di vedere ilappena nato. È una cosa che non si nega neanche ai detenuti al 41 bis. E ora, nessuno potrà mai restituirci quei momenti”. Si sfoga la mamma del piccolo, venuto alla luce il 2 marzo einun normalecon il mio compagno, approfittando del fatto che nessuno ci stesse sorvegliando”, racconta Helena, compagna di Luca Zindato, detenuto per una serie di rapine con fine pena nel 2039. Poi, circa un mese prima della nascita, la mamma Helena, tramite l’avvocato Elena Fabbri, ha presentato istanza al magistrato di sorveglianza per autorizzare il papà ad assistere al parto “tramite ben tre solleciti scritti e tre solleciti telefonici – sottolinea l’avvocato Fabbri –.